La venta ilegal callejera cayó 10,9% en el último año en CABA, aunque repuntó en abril + Agregar ámbito en









Un informe de la Cámara Argentina de Comercio detectó 114 puestos en abril y marcó una baja interanual, pero con suba mensual; la actividad sigue concentrada en pocas cuadras clave.

La venta ilegal callejera en CABA disminuyó un 10,9% en abril respecto al mismo mes del año anterior.

La venta ilegal callejera en la Ciudad de Buenos Aires registró una baja interanual, aunque mostró un repunte en el último mes relevado, según el informe difundido por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) tras sus recorridas habituales.

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De acuerdo con el relevamiento, en abril de 2026 se detectaron 114 puestos de comercio ilegal, lo que implicó una caída del 10,9% en comparación con el mismo mes de 2025. Sin embargo, en relación con marzo, se observó un incremento del 11,8%, lo que refleja una dinámica fluctuante en este tipo de actividad.

El informe, elaborado por el Observatorio de Comercio y Servicios de la entidad, destaca además una fuerte concentración geográfica. Según el documento, “las diez cuadras más afectadas contuvieron al 93,3% del total de puestos ubicados en calles, avenidas y peatonales”, con la calle Perú encabezando el ranking de zonas más comprometidas.

El desglose de la venta ilegal en CABA En cuanto a la oferta, el rubro predominante fue el de alimentos y bebidas, que representó el 63,9% del total, seguido por artesanías, con un 23,5%. A nivel de localización, las terminales ferroviarias de Once y Constitución concentraron las mayores proporciones en alimentos e indumentaria, respectivamente.

El relevamiento también mostró una fuerte caída en la comercialización de productos falsificados. Según el informe, “hubo una baja del 50% en los casos de piratería respecto del mes anterior”, con apenas un caso detectado, localizado en la zona de Constitución.

Para elaborar el estudio, el equipo técnico de la CAC realizó un recorrido sistemático entre el 1° y el 30 de abril de 2026, abarcando arterias comerciales, estaciones, terminales y plazas. El trabajo consistió en la observación directa de los puestos instalados en la vía pública, tanto en veredas como en espacios de alta circulación.