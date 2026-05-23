Polémica en la previa del Mundial 2026: la exigencia de Nueva York y Nueva Jersey a la FIFA

El presidente del ente deberá atender el reclamo de la sede que albergará la gran final de la Copa del Mundo.

La FIFA pensaba tener todo listo para el Mundial 2026 , pero recientemente el organismo del torneo de fútbol recibió un reclamo difícil de ignorar. Una de las sedes más importantes de la competencia, que albergará la tan ansiada final, hizo una exigencia que no cayó bien en las oficinas del ente.

Gianni Infantino tiene en sus manos una carta en la que se pide que parte de las ganancias de la Copa del Mundo se destine a resolver un problema clave tanto para los ciudadanos como para los fanáticos que llegarán para ver los encuentros que se jugarán allí.

El presidente de la FIFA y una disputa con una de las sedes más importantes de la Copa.

El pedido de los congresistas de cara al comienzo del Mundial 2026

Congresistas demócratas de Nueva York y Nueva Jersey enviaron una carta formal a Gianni Infantino para pedir que la organización participe en los gastos vinculados al traslado de la gente durante el Mundial 2026. El reclamo fue firmado por Nellie Pou, Rob Menendez, Jerry Nadler y Dan Goldman, quienes buscaron evitar que la carga económica recaiga sobre los vecinos o sobre quienes usan el transporte público todos los días.

El planteo se apoya en los ingresos que la Copa del Mundo dejará para la entidad. En el pedido, los legisladores remarcaron que la FIFA proyecta una recaudación superior a u$s11 mil millones durante el torneo y exigieron que una parte de ese dinero se use para aliviar los costos que deberán afrontar los hinchas.

La discusión empezó por una tarifa anunciada por NJ Transit, la empresa pública de transporte de Nueva Jersey. Ese servicio había fijado primero un precio de u$s150 para el viaje especial de ida y vuelta hacia el estadio en cada día de partido, una cifra muy superior al valor habitual de ese recorrido, el cual suele costar u$s13.

Ese boleto no funciona como un abono para todo el Mundial 2026 ni como un pase para varios encuentros. Se paga por cada jornada y cubre únicamente el traslado de ida y vuelta correspondiente a esa fecha, dentro del operativo especial organizado para llegar al estadio.

Después de la presión política y del respaldo de patrocinadores, la tarifa bajó primero a u$s105 y luego quedó en u$s98. También se informó una reducción en el servicio especial de autobuses, que pasó de estar cerca de u$s80 a u$s20 por pasajero.

New Jersey Monitor Tren El tren jugará un rol sumamente importante para el traslado de los fanáticos, pero tendrá precios exageradamente altos. New Jersey Monitor

Los millones que demandará el operativo de transporte y seguridad

El operativo de transporte y seguridad para los ocho partidos de la sede demandará cerca de u$s62 millones. De ese total, alrededor de u$s48 millones quedarían a cargo de NJ Transit, después de la financiación realizada por el gobierno federal y por el comité organizador regional.

Mikie Sherrill, gobernadora de Nueva Jersey, fue una de las dirigentes que pidió fondos de la FIFA. Su postura es que el sistema público del estado no debe cargar durante años con gastos generados por un torneo internacional ni trasladar esa cuenta a los pasajeros habituales.

El costo no surge de un viaje común, sino de un operativo armado para días de partido. Habrá que mover a miles de hinchas hacia el MetLife Stadium, el estadio de la sede Nueva York/Nueva Jersey, con servicios especiales, controles de acceso y seguridad adicional.

La situación se vuelve más sensible porque el estadio no tendrá estacionamiento general para el público durante los encuentros. Por eso, buena parte de los asistentes dependerá de trenes, autobuses o traslados organizados para llegar y volver.

Desde la conducción del torneo sostienen otra posición. Según trascendió, los acuerdos con las ciudades anfitrionas establecen que el transporte debe cobrarse según el costo del servicio, mientras los funcionarios locales insisten en que la entidad debería cubrir una parte mayor del gasto.

FWC-2026-MetLife-Stadium-football FIFA La sede albergará la gran final. FIFA

Los partidos que se jugarán en Nueva York/Nueva Jersey

El MetLife Stadium recibirá ocho partidos del Mundial 2026: cinco de fase de grupos, dos de eliminación directa y la final.

Fase de grupos:

Brasil vs. Marruecos. Sábado 13 de junio a las 19:00.

Sábado 13 de junio a las 19:00. Francia vs. Senegal. Martes 16 de junio a las 16:00.

Martes 16 de junio a las 16:00. Noruega vs. Senegal . Lunes 22 de junio a las 21:00.

. Lunes 22 de junio a las 21:00. Ecuador vs. Alemania. Jueves 25 de junio a las 17:00.

Jueves 25 de junio a las 17:00. Panamá vs. Inglaterra. Sábado 27 de junio a las 18:00.

Primera ronda:

Dieciseisavos de final. Martes 30 de junio a las 18:00.

Segunda ronda:

Octavos de final. Domingo 5 de julio a las 17:00.

Final: