Transporte de carga: "El 70% está parado"

El que sigue es el diálogo que mantuvo con este diario.

Periodista: ¿Cómo está la situación de las empresas de transporte de cargas, teniendo en cuenta que pertenecen a las actividades declaradas indispensables y que pudieron seguir trabajando?

Martín Borbea Antelo: El hecho de que hayamos seguido trabajando es una verdad a medias, porque en realidad, lo que pasa es que sólo un sector del transporte está trabajando. Está trabajando un 30% de las empresas, el otro 70% está parado, con sus camiones cerrados en los depósitos.

P.: ¿Trabaja lo relacionado con el campo?

M.B.A.: Está trabajando el campo, la recolección de residuos, algo de la alimentación. Pero lo que hay que tomar en cuenta es que todo el transporte relacionado con la alimentación tiene una caída del 60% porque hay muchas cosas que están cerradas, como los bares y restaurantes, los clubes. Lo único que se está entregando es a supermercados y mayoristas.

P.: Hay producciones que tienen que seguir saliendo, como la leche y la carne. Eso no se puede detener.

M.B.A.: Si,pero el consumo está cayendo. Yo no digo que se haya frenado el consumo, pero ha bajado el consumo y las exportaciones se han desacelerado un montón.

P.: ¿Cómo están sobrellevando los costos?

M.B.A.: La carga de larga distancia tiene un problema adicional. Por ejemplo. cuando un camión va a Ushuaia a llevar alimentos, usualmente vuelve cargado de electrodomésticos. Bueno, hoy no hay electrodomésticos y los camiones vuelven vacíos. Ese es un costo que no es trasladable y se está transformando en un quebranto importante, que si no hay una asistencia de parte del Estado, no sé cuánto tiempo va a poder durar.

P.: ¿Cómo viene el pago de los sueldos de abril?

M.B.A.: Estamos muy preocupados. La mayor parte de las empresas registradas tienen entre 1 y 5 camiones. La mayoría son pymes familiares. Las grandes no son mayoría en este sector.

P.: ¿Cómo funcionan?

M.B.A.: Está el dueño de la empresa que maneja un camión, que a su vez contrata otros cuatro choferes y la esposa del dueño es la que hace los trámites, va al banco, paga los impuestos. Fiscalmente, la mayoría son autónomos.

P.: ¿Qué están haciendo para encarar la crisis?

M.B.A.: Lo que están haciendo la mayoría de las pymes del país es tratar de acceder a los créditos bancarios al 24%, pero la verdad es que no están saliendo, sobre todo de los bancos privados. Pero esa tasa parece barata frente a una inflación de 50% siempre que se pueda trasladar a la tarifa. Por eso es nuestra preocupación. Los sueldos de marzo se están terminando de pagar, en parte, porque la rueda seguía girando y algo de dinero entró, pero ya para abril ya no hay.

P.: ¿Cómo está la cadena de pagos?

M.B.A.: La cadena de pagos nuestra se rompió. Ya no hay cadena. Muchos cheques están volviendo rechazados, muchas empresas no están pagando los servicios que se prestaron, por la necesidad de pagar sus sueldos.

P.: ¿Sus clientes son la mayoría pymes?

M.B.A.: Creo que hoy el problema no es por tamaño de empresa. Hoy estamos viendo algunas que están pidiendo concursos preventivos. La mayoría de nuestros clientes son pymes y están todos en la misma situación de tratar de pagar sus sueldos.

P.: Desde el sindicato de camioneros habían pedido una suma adicional porque dicen que están trabajando más por el tema del traslado de alimentos e insumos. ¿Qué dicen ustedes?

M.B.A.: No. Es todo lo contrario. Hay una baja importante del tonelaje de traslado. Incluso tenemos problemas porque algunos municipios cierran a determinada hora. Pilar, por ejemplo, cierra a las 13 y por lo tanto todo lo que no se entregó hasta ese momento queda para el otro día. Un mismo cliente se saca en dos o tres días porque no se llega a entregar todo el reparto.

P.: El sector de ustedes es muy importante, si no funciona no se puede mover la economía…

M.B.A.: Cuando el Gobierno emitió el primer DNU, el 297/2020, nos llamaron para preguntarnos cuáles eran las cargas que debían autorizar para circular. Y nosotros les dijimos que no podían restringir, que debían dejar circular todas las cargas. Ellos nos dijeron que no podían, que tenían que establecer cuáles eran las permitidas. Y nosotros les insistimos que la carga se regula sola. Si la gente no puede comprar televisores porque no puede salir, el tipo que transporta televisores no va a funcionar. Si se menciona a algunos se puede dejar de lado a otros que pueden ser esenciales. Por ejemplo, las bolitas de PET de plásticos pueden parecer como no esenciales, pero sirven para hacer las tapas de las botellas de agua mineral. Nos pasó con el cloruro. Si para ese sector no se puede hacer lavandina. Gracias a Dios nos escucharon.

P.: ¿Cómo está la situación en las provincias?. Había quejas de industriales que decían que los gobernadores restringían el paso.

M.B.A.: Hoy está funcionando. Hay alguno que otro problema. Tuvimos el problema de la asistencia en la ruta. Se habían cerrado las estaciones de servicio. Hoy puede haber algún problema puntual y la gente entendió. Me mandan videos de la gente entregando comida a los choferes. Lo que sigue pasando es que por miedo no dejan entrar a los camiones a los pueblos.