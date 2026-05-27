Cuánto sale mantener los servicios de streaming en mayo 2026: precios de cada plataforma

Este tipo de entretenimiento se volvió casi indispensable. Conocé qué valor tienen las más utilizadas.

Las plataformas de streaming están desplazando a la TV por cable en el entretenimiento del hogar.

Las plataformas de streaming se transformaron en una de las formas de entretenimiento más utilizadas en todo el mundo y Argentina no es la excepción. Series, películas, documentales y eventos deportivos pasaron a consumirse principalmente desde aplicaciones como Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max y Disney+ , desplazando cada vez más a la televisión tradicional.

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En la actualidad, prácticamente no hay hogares que no tengan al menos una suscripción activa . La comodidad de mirar contenido desde el celular, la computadora o el televisor inteligente hizo que estas plataformas se vuelvan casi indispensables para millones de usuarios, especialmente por la enorme cantidad de estrenos y producciones exclusivas que ofrecen cada mes.

Sin embargo, el crecimiento del streaming también generó un fuerte aumento en el gasto mensual destinado al entretenimiento digital. Entre impuestos y distintos tipos de planes, mantener varias plataformas al mismo tiempo puede representar una cifra considerable. Entonces, ¿cuánto cuesta cada servicio en mayo de 2026 y cuánto dinero hace falta para tenerlos todos?

Netflix es la plataforma más popular a nivel mundial y una de las más utilizadas en Argentina. Su catálogo combina películas, series, documentales y producciones originales muy exitosas como Stranger Things, Squid Game y The Crown. Además, se destaca por su algoritmo de recomendaciones personalizadas y por renovar constantemente su contenido.

Amazon Prime Video aparece como una de las alternativas más económicas del mercado local. El servicio forma parte de la suscripción de Amazon Prime y cuenta con producciones reconocidas como The Boys, The Lord of the Rings: The Rings of Power y Fleabag. También permite alquilar o comprar estrenos recientes que no forman parte del catálogo tradicional.

HBO Max está enfocada en producciones de alta calidad cinematográfica y televisiva. Dentro de su catálogo sobresalen títulos como Game of Thrones, The Last of Us y Succession, además de todas las películas y series vinculadas al universo de DC y Warner Bros.

Plataformas de Streaming El entretenimiento en el hogar cambió drásticamente con la aparición de estos nuevos servicios. Imagen: Freepik

Por su parte, Disney+ concentra gran parte del entretenimiento familiar y de las franquicias más importantes del cine y la televisión. Allí conviven producciones de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic y Star, incluyendo contenidos para adultos y transmisiones deportivas de ESPN.

Cuánto cuesta mantener todas las plataformas en mayo 2026

Actualmente, Amazon Prime Video ofrece un único plan en Argentina con un valor base de $5.199 mensuales. Con impuestos incluidos, el precio final asciende aproximadamente a $7.954 por mes.

En el caso de HBO Max, el plan Básico con anuncios cuesta alrededor de $7.390 finales por mes. El plan Estándar sin publicidad tiene un valor cercano a $9.590 mensuales, mientras que el plan Platino con calidad 4K y hasta cuatro pantallas simultáneas alcanza los $11.900 finales.

Ver una película Conocé cuánto cuesta mantener una o todas las plataformas de streaming que existen en la actualidad. Imagen: Freepik

Disney+ presenta una de las mayores diferencias entre planes. La versión Estándar con anuncios ronda los $15.000 finales por mes. El plan Estándar sin publicidad llega a los $19.500 mensuales y el plan Premium, con deportes completos y calidad UHD/4K, asciende a aproximadamente $30.000 por mes.

Por último, Netflix mantiene tres opciones de suscripción. El plan Básico cuesta $13.786 finales por mes, el plan Estándar alcanza los $22.948 y el Premium, con calidad 4K y cuatro pantallas simultáneas, tiene un valor cercano a los $30.598 mensuales.

De esta manera, mantener las cuatro plataformas más populares del país puede implicar un gasto muy elevado. El combo más económico, utilizando los planes iniciales de cada servicio, ronda los $44.130 finales por mes. Una experiencia intermedia sin anuncios asciende a unos $60.092 mensuales, mientras que contratar todas las versiones premium requiere un presupuesto cercano a los $68.686 por mes.