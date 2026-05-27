La inversión cayó 11,4% anual en abril, en medio de la crisis industrial y los altos costos de la construcción

La inversión, medida en volumen físico, se desplomó 11,4% interanual en abril de 2026. La crisis de la industria manufacturera y los altos costos en dólares para construir aparecen como factores clave a la hora de explicar estos números negativos.

Así lo reportó la consultora Orlando Ferreres & Asociados a través de la publicación de su habitual informe sobre Inversión Bruta Interna Mensual (IBIM). En esta ocasión, la contracción fue casi uniforme en todos los segmentos: la inversión en maquinaria y equipo se hundió 11,5%, mientras que aquella vinculada a la actividad de la construcción retrocedió 11,2% versus abril de 2025.

En términos desestacionalizados, el IBIM cayó a su nivel más bajo desde agosto de 2024 . Los peores indicadores se verifican en la división de maquinaria nacional.

Las causas de la baja inversión, según Ferreres

Para Ferreres, "la baja en la inversión en equipo durable de producción puede estar más asociada con la baja performance de la industria, que se encuentra operando desde hace varios meses con una utilización de la capacidad instalada muy baja". Asimismo, agregó que "las dificultades en el sector de la construcción parecen estar más relacionadas con el atraso cambiario, con insumos y salarios aumentando en línea con la inflación, mientras el dólar se mantiene estable, encareciendo el costo de edificar en dólares".

"La inversión sigue mostrando un nivel inferior al que tenía durante 2025, y no se aprecian aún indicios que puedan anticipar una recuperación. Hacia adelante entendemos que estos factores limitantes se mantendrán en el corto plazo. Por su parte, podríamos comenzar a ver un aumento en la materialización de inversiones en los sectores más dinámicos, relacionados a energía, minería y agro, lo que podría comenzar a arrastrar al resto de los sectores", pronosticó la entidad.