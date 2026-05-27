Plazo fijo: cuánto gano si invierto $100.000 en los últimos días de mayo 2026

Los plazos fijos tradicionales siguen siendo una de las alternativas más utilizadas por quienes buscan resguardar pesos y generar intereses en el corto plazo.

Una inversión de $100.000 a 30 días puede generar más de $1.500 en intereses dependiendo del canal utilizado.

Los plazos fijos siguen siendo una de las herramientas financieras muy elegida por los ahorristas, que buscan obtener un rendimiento en pesos sin asumir grandes riesgos. Es una gran opción debido a su simplicidad. Se trata de una inversión que es segura, de bajo riesgo y con un rendimiento previsible, es decir que sabemos cuánto vamos a ganar desde el momento en que lo constituimos.

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En un contexto económico donde hay una búsqueda constante de alternativas para conservar el valor del dinero, esta inversión vuelve a posicionarse como una de las herramientas más utilizadas por los argentinos.

Durante los últimos días de mayo de 2026, varios bancos mantienen tasas diferenciadas según el canal utilizado para constituir el plazo fijo. En general, las operaciones electrónicas ofrecen mejores rendimientos que las realizadas de manera presencial en sucursal.

Plazo fijo en mayo 2026: cuánto gano si deposito $100.000 a 30 días

Según el simulador bancario, en mayo de 2026 una inversión de $100.000 a 30 días puede generar distintos rendimientos dependiendo del canal elegido para realizar el depósito.

En una operación realizada en sucursal, con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 15,50%, los intereses generados alcanzan los $1.273,97. De esta manera, el monto total al finalizar el plazo queda en $101.273,97. En cambio, si el plazo fijo se constituye de manera electrónica mediante home banking o aplicaciones bancarias, la rentabilidad mejora. Con una TNA del 19%, los intereses obtenidos llegan a $1.561,64 y el total acumulado asciende a $101.561,64.

Además, el simulador indica que la Tasa Efectiva Anual (TEA) alcanza el 16,65% para operaciones en sucursal y el 20,75% para operaciones electrónicas.

Actualmente, muchos bancos impulsan el uso de canales digitales ofreciendo tasas más altas para quienes realizan sus inversiones online, una modalidad que además simplifica el trámite y permite operar desde el celular o la computadora sin necesidad de ir a una sucursal.

computadora Freepik

La mayoría de los bancos permite constituir un plazo fijo de manera totalmente digital. El trámite suele realizarse desde home banking o aplicaciones móviles oficiales.

Para generar un plazo fijo electrónico generalmente hay que:

ingresar al home banking

seleccionar la opción “Inversiones” o “Plazo fijo”

elegir el monto y el plazo

confirmar la operación

Una vez finalizado el período elegido, el banco deposita automáticamente el capital invertido, junto con los intereses generados. En la mayoría de las entidades, el plazo mínimo continúa siendo de 30 días para los plazos fijos tradicionales en pesos.

Aunque el plazo fijo sigue siendo una de las inversiones más conservadoras del mercado, especialistas recomiendan analizar distintos factores antes de inmovilizar dinero por un período determinado.

Uno de los puntos más importantes es comparar las tasas que ofrece cada banco, ya que pueden existir diferencias importantes entre entidades y también entre operaciones presenciales y digitales. Además, muchos ahorristas evalúan si el rendimiento que van a recibir, les alcanza para cubrir la inflación mensual, ya que el objetivo principal suele ser evitar la pérdida de poder adquisitivo de los pesos.

También es importante considerar:

el plazo durante el cual el dinero queda inmovilizado

las necesidades de liquidez inmediata

las tasas vigentes del mercado

posibles cambios económicos o financieros

Actualmente, los bancos continúan ajustando sus tasas de interés según el contexto económico y las decisiones vinculadas a política monetaria. Por ese motivo, los rendimientos de los plazos fijos pueden modificarse con frecuencia.