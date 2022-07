Más contratiempos para la siembra

…que, a pesar de la jornada menos de comercialización por el feriado del lunes en los EE.UU.(que rige los principales mercados agropecuarios mundiales) los últimos días sacudieron a la actividad agropecuaria desde distintos ángulos. Desde la inquietud política, a las indefiniciones sobre un nuevo equipo económico, pasando por los abruptos saltos locales del dólar, la no demasiado clara falta de gas oil que se mantiene (pero que en muchos casos aparece cuando se pagan sobreprecios), además de la inseguridad acerca de la provisión de otros insumos clave para la actividad como neumáticos, alambres, fertilizantes, minerales, y hasta algunas moléculas para medicamentos y alimentos de la ganadería, y de ciertos agroquímicos, todo en plena campaña de siembra del ciclo 22/23. Si a esto se agrega la presentación de una propuesta que modificaría el comercio de granos, y que pueden inmovilizar la actividad, y el cese de comercialización de las entidades del campo que se mantiene para el miércoles 13, queda claro que el panorama está más que complicado. Por supuesto que en medio ya se dio una ajuste en las tarifas de los fletes (aunque el gasoil sigue sin aparecer), y los daños por la seca y la ola de frío se siguen sumando. De hecho, ya se contabilizan entre 800.000 y un millón de hectáreas las que quedarían sin sembrar en trigo (que seguramente pasarían luego a soja de primera), y se suman las gestiones para asegurar la provisión de fertilizantes, muchos de los cuales (fosforeros, potasio, azufre, etc.) tienen principios activos importados ya que no se producen localmente. El tema es fundamental porque el diferencial de rendimiento es muy significativo con o sin uso de fertilizantes, lo que cobra más relevancia cuando las condiciones climáticas no son demasiado buenas hasta ahora, y no se prevé un fuerte crecimiento en el área de siembra, que apenas podría igualar la de la campaña anterior. Entonces, igual o menor área + menor rinde = menor producción. A esto se suma el atraso en la renovación de aviones fumigadores (también por las limitaciones de acceso a dólares), imprescindibles a la hora del control de plagas y malezas.