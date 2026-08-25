Tensión con Chile: Cancillería salió a aclarar la posición argentina sobre el Estrecho de Magallanes

El Gobierno difundió un comunicado en el que reafirmó que su posición sobre el Estrecho de Magallanes está regida por los acuerdos de 1881 y 1984. Además, puso el foco en la cooperación estratégica en el Atlántico Sur y la Antártida.

Argentina bajó la tensión con Chile: ratificó los tratados sobre Magallanes y destacó la cooperación.

La Cancillería argentina salió este martes a fijar posición sobre el Estrecho de Magallanes luego de la tensión diplomática generada por las declaraciones del jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, Gustavo Javier Valverde, que motivaron el anuncio de una nota de protesta por parte del gobierno chileno.

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A través de un comunicado oficial, el Gobierno sostuvo que la posición argentina respecto del paso austral es la establecida en el Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984 y remarcó que ambos instrumentos “rigen plenamente” y son considerados “definitivos” por la República Argentina.

El pronunciamiento llegó horas después de que la Cancillería chilena cuestionara los dichos de Valverde y reafirmara que la soberanía de Chile sobre la totalidad del Estrecho de Magallanes es “indiscutible”. El gobierno trasandino confirmó que enviará una nota formal a la Argentina por las declaraciones del jefe de la Fuerza Aérea.

La controversia se originó luego de una entrevista en la que Valverde se refirió a Magallanes, el sur y el pasaje de Drake como áreas estratégicas vinculadas a la soberanía argentina. El brigadier general destacó la necesidad de mantener presencia en la zona por su importancia como conexión bioceánica entre el Atlántico y el Pacífico.

Sus palabras provocaron una inmediata reacción en Chile. El canciller Francisco Pérez Mackenna anunció que su país presentaría una nota de protesta y reivindicó la jurisdicción chilena sobre la totalidad del estrecho, apoyándose en los tratados firmados entre ambos países en 1881 y 1984.

La posición argentina respecto del Estrecho de Magallanes y la cooperación con Chile en el Atlántico Sur y la Antártida.



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La respuesta de Argentina: tratados vigentes y mirada estratégica sobre el sur

En ese contexto, la Cancillería argentina buscó encauzar la discusión y remarcó que la cuestión está definida por los acuerdos bilaterales vigentes.

El comunicado también puso el foco en la importancia estratégica del extremo austral del continente para la política exterior argentina, especialmente en relación con la Cuestión Malvinas, el Atlántico Sur y la Antártida.

Según planteó el Gobierno, se trata de espacios de creciente relevancia por sus recursos naturales estratégicos, las rutas marítimas y su papel dentro de las cadenas globales de suministro.

La aclaración oficial busca, de esta manera, separar la discusión generada por las declaraciones del jefe militar de la posición formal que sostiene el Estado argentino respecto de los límites establecidos con Chile.

Argentina destacó la cooperación con Chile en la Antártida

Uno de los puntos centrales del comunicado fue la reivindicación de la relación de cooperación entre ambos países en el Atlántico Sur y la Antártida.

La Cancillería recordó que Argentina y Chile se reconocen mutuamente sus derechos antárticos, coadministran zonas especialmente protegidas y sostienen desde hace más de 25 años la Patrulla Antártica Naval Combinada.

Además, destacó que ambos países presentaron de manera conjunta una propuesta para la creación de un Área Marina Protegida en la Península Antártica Occidental y el Arco de Scotia meridional.

El Gobierno argentino también reafirmó su compromiso con la relación bilateral con Chile y sostuvo que todas las cuestiones de interés común deben ser tratadas a través de los canales institucionales establecidos entre ambos gobiernos.

La posición oficial aparece así como un intento por bajar la tensión diplomática generada en las últimas horas y volver a poner el foco en los acuerdos vigentes y en la histórica cooperación estratégica entre Argentina y Chile.

Qué dice el comunicado de Cancillería

LA POSICIÓN ARGENTINA SOBRE EL ESTRECHO DE MAGALLANES Y LA COOPERACIÓN CON CHILE EN EL ATLÁNTICO SUR Y LA ANTÁRTIDA

Buenos Aires, 25 de agosto de 2026 - La posición argentina respecto del Estrecho de Magallanes es la que establecen el Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984. Ambos instrumentos rigen plenamente y son considerados definitivos por la República Argentina.

La relevancia estratégica del extremo austral del continente es una perspectiva de Estado que la República Argentina sostiene públicamente y en el marco de la defensa de sus derechos e intereses en relación con la Cuestión Malvinas, el Atlántico Sur y la Antártida, espacios de creciente centralidad por sus recursos naturales estratégicos, por su rol en las rutas marítimas y las cadenas globales de suministro.

En este ámbito, reafirmamos el valor estratégico de la cooperación con Chile. Nuestros países se reconocen mutuamente sus derechos antárticos, coadministran zonas especialmente protegidas, sostienen desde hace más de veinticinco años la Patrulla Antártica Naval Combinada y presentaron de manera conjunta la propuesta de Área Marina Protegida en la Península Antártica Occidental y el Arco de Scotia meridional.

La República Argentina reafirma su compromiso con la relación bilateral con Chile y con el tratamiento de todas las cuestiones de interés común por los canales institucionales establecidos entre ambos Gobiernos.