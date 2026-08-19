Donald Trump pone en suspenso por tres días los aranceles del 50% para Canadá

Los gravámenes tenían fecha de inicio este jueves y afectaba tanto a productos como vinos y palos de hockey canadienses. Las repercusiones políticas, en el centro del consenso logrado entre ambas naciones.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que se suspenderán durante tres días los aranceles del 50% contra Canadá, que debían comenzar a regir este jueves , luego de que ambos países alcanzaran un consenso.

"Canadá y Estados Unidos, a la espera de la finalización de los documentos, tienen un ACUERDO" , publicó Trump en su red social.

Los aranceles del 50% habrían afectado a las importaciones de palos de hockey, vino y una variedad de productos canadienses. La medida había sido oficializada el mes pasado por la administración Trump, argumentando supuestas prácticas comerciales discriminatorias por parte de Canadá en los rubros automotor, de bebidas alcohólicas y lácteo.

La oficina del Representante Comercial de Estados Unidos aseveró que el acuerdo incluirá "acceso integral al mercado para todos los productos estadounidenses, compromisos de seguridad económica, alineación del comercio digital" y otras disposiciones.

En ese marco, Trump indicó que había recibido el compromiso de Canadá de abordar las preocupaciones de EEUU, vinculadas con los gravámenes sobre los productos lácteos, las bebidas alcohólicas y los vehículos de motor.

Por otro lado, Mark Carney afirmó que "se han logrado avances sustanciales, aunque aún queda mucho trabajo importante por hacer", añadiendo que, "mientras continuamos con este trabajo, Canadá sigue centrada en construir una economía nacional más fuerte, más independiente y más competitiva".

El panorama político y comercial

Las repercusiones políticas amenazaban con superar el impacto económico. Ottawa había advertido que contraatacaría con represalias comerciales ante todo nuevo arancel, profundizando el conflicto entre dos socios que el año pasado presentaron un intercambio bilateral de bienes y servicios por u$s880.000 millones.

De acuerdo con información comunicada del gobierno canadiense, ambos líderes mantuvieron dos contactos telefónicos en las últimas 48 horas para abordar el estado de las negociaciones, habiéndose producido la última conversación durante la tarde del martes.

Impacto económico: La medida afectaba a productos como vinos y palos de hockey canadienses. Pixabay

Cabe subrayar que ambas naciones contaban con incentivos para evitar un desenlace peor. Para Canadá, EEUU representó casi el 72% de sus envíos de bienes el año pasado. Por su parte, la gestión de Trump asumía un costo político al fijar tarifas altas, que absorben los importadores locales y luego trasladan al consumidor final, a las puertas de las elecciones legislativas de noviembre, lo que habría profundizado la fuerte presión sobre el costo de vida en territorio estadounidense.

"No creo que ninguna de las dos partes quiera realmente que estos aranceles entren en vigor", declaró Ryan Majerus, socio del despacho King & Spalding y ex alto cargo comercial estadounidense, antes de que se anunciara el retraso. "Hay una presión bastante fuerte en ambos lados para encontrar una salida en este caso" señaló.

Cabe precisar que la forma en que Trump está gestionando la relación con Canadá supone una ruptura de gran magnitud, respecto a la tradicional cooperación entre ambos países. El mandatario norteamericano ha gravado productos canadienses con aranceles, en un supuesto intento de devolver la producción industrial a EEUU, y tuvo comentarios incendiarios sobre convertir el país en el estado número 51 de Estados Unidos.