China recoge el guante y desafía el plan de "asfixia económica" de EEUU a Irán + Agregar ámbito en









El gigante asiático señaló que protegerá sus intereses nacionales frente al plan de EEUU contra Irán. "Nadie está por encima de las sanciones" declaró Scott Bessent, consultado por el caso chino.

China desafía: El gigante asiático protegerá sus intereses nacionales frente al plan de EEUU contra Irán.

Tras el anuncio de Estados Unidos que anunciará un plan de "asfixia económica" contra Irán, socio de China, Pekín recogió el guante. El gobierno chino aseguró este martes que protegerá sus intereses nacionales frente al plan norteamericano, que prevé castigar a cualquier entidad global que negocie con Irán.

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Lin Jian, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, indicó en rueda de prensa que "la cooperación entre China e Irán siempre se ha efectuado dentro del marco del derecho internacional y no debe ser objeto de interferencias o perturbaciones".

Además, señaló que "China ha manifestado en numerosas ocasiones que se opone firmemente a las sanciones unilaterales ilegales (...) China tomará todas las medidas necesarias para salvaguardar firmemente sus derechos e intereses".

Antes del estallido del conflicto, Irán lograba exportar millones de barriles de petróleo diarios, destinados fundamentalmente al mercado chino. A casi seis meses del inicio de las hostilidades con Irán, Estados Unidos oficializó un nuevo paquete de sanciones dirigido a países y entidades, con China en la mira, que se nieguen a sumarse a la campaña de asfixia económica contra la república islámica.

La postura china China insistió en la necesidad de fijar un alto el fuego en el conflicto y remarcó que las sanciones unilaterales de Estados Unidos no resolverán la crisis. Cabe señalar que Pekín figura entre los principales compradores de crudo iraní y se ha visto directamente perjudicado por el bloqueo del estrecho de Ormuz.

Irán ha enfrentado sanciones durante décadas y ha desarrollado una compleja red financiera internacional para eludir las restricciones. Antes del estallido del conflicto, Irán lograba exportar millones de barriles de petróleo diarios, destinados fundamentalmente al mercado chino. Antes del estallido del conflicto, Irán lograba exportar millones de barriles de petróleo diarios, destinados fundamentalmente al mercado chino. En ese marco, consultado el lunes si los bancos chinos serían afectados por las medidas, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, respondió que "nadie está por encima del alcance de las sanciones estadounidenses".