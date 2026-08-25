La cláusula secreta que puede convertir a Tom Holland en uno de los actores mejores pagados de Hollywood

El actor británico conquistó al público con su papel de Spider-Man en el cine, del cual obtuvo un gran beneficio económico gracias a un curioso acuerdo.

El actor se convirtió en el Spider-Man favorito de la juventud y su contrato refleja la importancia de su rol como el héroe arácnido.

Tom Holland tenía 19 años cuando se puso por primera vez el traje de Spider-Man. Diez años después, sigue siendo Peter Parker y ya negocia contratos por millones de dólares , muy lejos de los u$s250.000 que cobró por su debut dentro de Marvel.

Su regreso para “Spider-Man: Brand New Day” terminó de mostrar cuánto cambió su lugar en Hollywood. El nuevo acuerdo incluye una participación en los ingresos de la película sin un límite máximo, una cláusula capaz de dejarle uno de los pagos más altos registrados para un actor.

Holland debutó como Peter Parker en "Capitán América: Civil War", en 2016 . Apenas apareció unos minutos, pero alcanzó para presentar al nuevo Spider-Man antes de su primera película propia. “Homecoming” llegó al año siguiente y marcó el comienzo de una etapa más extensa que las anteriores, protagonizadas por Tobey Maguire y Andrew Garfield.

Holland logró superar las expectativas que se tenían sobre él a la hora de ser elegido como el nuevo Peter Parker.

En 2019 estrenó “Spider-Man: Lejos de casa” y dos años después llegó “Spider-Man: No Way Home”. La tercera entrega reunió a las tres versiones cinematográficas de Peter Parker y quedó cerca de los u$s2.000 millones en taquilla mundial , convirtiéndose en el mayor éxito de Holland con el personaje.

El británico apareció además en otras películas de Marvel durante esos años, entre ellas “Avengers: Infinity War” y “Avengers: Endgame”. De esta manera, Spider-Man dejó de funcionar únicamente dentro de sus propias entregas y pasó a ocupar un lugar importante en varias de las historias más grandes del estudio.

Sony, además, no puede dejar al personaje guardado durante demasiado tiempo. Los derechos cinematográficos exigen comenzar una nueva producción dentro de los tres años y nueve meses posteriores a la anterior y estrenarla antes de que pasen cinco años y nueve meses. Si esos plazos no se cumplen, la compañía corre el riesgo de perderlos.

Para cuando terminó “No Way Home”, Holland ya había cumplido con el contrato firmado al comienzo de su etapa como Peter Parker. Sony podía volver a cambiar de protagonista, como había hecho antes, pero esta vez debía reemplazar al actor que venía de encabezar una de las películas más taquilleras de toda la franquicia.

Sony y Holland llegaron a un acuerdo, ya que ambas partes quieren que el actor continúe en el papel de Spider-Man en la gran pantalla. Instagram: @tomholland2013

De cobrar u$s250.000 a superar los u$s100 millones: los acuerdos de Holland

Los primeros números estuvieron muy lejos de las cifras actuales. Holland recibió u$s250.000 por “Capitán América: Civil War” y tuvo un sueldo base de u$s500.000 en “Spider-Man: Homecoming”. Para “Lejos de casa” ya cobraba u$s4 millones y con “No Way Home” llegó a alrededor de u$s10 millones.

La negociación para “Brand New Day” comenzó en condiciones completamente distintas. Su salario inicial quedó en al menos u$s20 millones, pero el acuerdo guarda una condición mucho más lucrativa: el actor se lleva una parte de los ingresos generados por la película.

Ese porcentaje no tiene un techo. Si la producción sigue sumando dinero, Holland también puede continuar cobrando, sin una cifra máxima establecida que corte esos pagos. Ahí está la cláusula capaz de convertir un sueldo de u$s20 millones en una remuneración varias veces mayor.

Con “Brand New Day” por encima de los u$s2.000 millones de recaudación mundial, el total puede superar los u$s100 millones. El salto resulta enorme frente a aquellos u$s250.000 de 2016: en una década, pasó de recibir una cifra relativamente baja para una estrella de Marvel a quedar cerca de los mayores pagos registrados en Hollywood.

Bruce Willis obtuvo alrededor de u$s120 millones por “El sexto sentido”, mientras Tom Cruise alcanzó los u$s100 millones con “Top Gun: Maverick”, “Misión: Imposible II” y “La guerra de los mundos”. Will Smith llegó a la misma cifra por “Hombres de Negro 3”. Si el acuerdo de Holland termina llevándolo por encima de los u$s120 millones, podría superar incluso el mayor de esos registros.