Canje: Gobierno presenta esta semana la oferta ante la SEC

Quedó algo claro el fin de semana. Las cláusulas de reasignación siempre fueron rechazadas por los acreedores, y siguieron siéndolo luego del acuerdo financiero presentado el lunes pasado. Y Argentina nunca las eliminó en sus sucesivas propuestas. Y en las discusiones que llevaron a la fumata final del 54,8 dólares por lámina, el capítulo quedó fuera, concentrándose el debate en los tiempos de liquidación de los bonos y el cronograma final de la emisión de los nuevos títulos públicos. La promesa de una discusión profunda de los términos legales quedaría entonces para el transcurso de la semana, y bajo el esquema del antecedente inmediato del proceso de canje de deuda exitoso de Ecuador. El jueves de la semana pasada Argentina recibió una buena noticia doble desde los Estados Unidos. La primera fue que la jueza Valerie Caproni de manera más que expeditiva rechazó cualquier presentación que cuestionara el proceso ecuatoriano que encaró el presidente Lenin Moreno. La jueza del Segundo Distrito Sur de Nueva York (una ex FBI hoy colega de nivel de Loretta Preska), les negó a los fondos de inversión Contrarian Capital Management LLC y GMO la presentación del 29 de julio de una demanda de acción colectiva para detener el proceso de renegociación en Ecuador, aduciendo que la quita era inaceptable. Contrarian y GMO aseguraban que se trataba de un canje “compulsivo” a partir de las amenazas de las CAC, y reclamaban acciones directas de la Justicia norteamericana para frenar el proceso primero, y, suspenderlo después de haberse llegado un arreglo. Caproni dictaminó que “nadie está siendo obligado a aceptar la oferta pública”, dando por cerrada la alternativa de abrir una causa. La segunda buena noticia, quizá consecuencia de la primera, fue que Contrarian aceptó ingresar en el canje argentino, con lo que ya no será una amenaza. El fallo de Caproni, sin embargo, se basa en que no se suspendería el proceso de canje ecuatoriano, pero no trata de la cuestión de fondo sobre la legalidad final del proceso de aplicación de las CAC. Para esto lo único que podría alterar la tranquilidad de los dos canjes de deuda de ambos países sudamericanos sería alguna presentación judicial posterior de holdouts de ambos países, algo que por ahora es sólo una hipótesis lejana de trabajo. Y que, como no hay jurisprudencia, sólo el tiempo dirá si puede ser una amenaza real.

Mientras tanto, y al amparo del proceso exitoso ecuatoriano, este fin de semana terminaron de diseñarse los escritos reglamentarios de las cláusulas más complejas del canje. En el caso de la cláusula de reasignación, Argentina decidió guardarse el derecho de aplicarlas, pero con la consigna de si una vez cerrada la reubicación de los títulos (mucho o poco), en series que algún acreedor considere que le afectan su menú de inversiones, Argentina dará un plazo de 5 días hábiles para rechazar la eventual reasignación. Pasado ese plazo ya no habrá tiempo por parte de los bonistas (así sean fondos de inversión o particulares) para presentar quejas e impugnar la reasignación. Si, por ejemplo, el país logra un 90% de aceptación final al 24 de agosto, y desde Hacienda se reasignan series, y esto es considerado como un impacto negativo en el cuadro de activos de un acreedor, el inversor tendría plazo hasta el 31 de agosto para retirarse del canje. Se entiende entre las partes que este plazo sería suficiente para que el acreedor pueda analizar la situación y tomar una decisión definitiva en tiempo y forma, ya que Argentina está obligada a presentar si reasigna alguna serie de bonos y a qué nivel y con qué esquema, un día después de cerrada la inscripción. Esto es el 25 de agosto. Este tiempo de análisis y reflexión fue uno de los reclamos específicos de los abogados de los bonistas; quienes a cambio de aceptar las resignaciones, pidieron tiempo para considerarse eventualmente disgustados si estos cambios en los bonos no son del agrado de los acreedores. Es por este punto que el canje sólo podrá considerarse exitoso y terminado, 5 días después del 24 de agosto, cuando el plazo de potenciales quejas y retiros de acreedores haya finalizado.

Según el especialista de FinGuru, Sebastián Maril, esta situación dependerá de la presión y volumen de reasignaciones que imponga el Palacio de Hacienda y si por el contrario “a la Argentina no se le va la mano, nadie retirará sus series”. Dependería todo entonces de la profundidad de voluntad de reasignación que Guzmán le imponga a una de sus creaciones traídas a la Argentina desde la Universidad de Columbia, las cláusulas de reasignación, un capítulo que desde el primer día molestó, y mucho a los bonistas, pero que con el tiempo el ministro de Economía logró negociar. Si bien no convenció a los acreedores, si consiguió la aceptación de Jennifer O’Neil, la abogada de BlackRock que representó a todo el Ad Hoc y que finalmente logró una muy buena sintonía con Guzmán.

Otra cláusula aceptada fue el compromiso desde Buenos Aires a no incluir compulsivamente en el canje (cláusula PacMan) a todos aquellos que se quedaron fuera del acuerdo de manera voluntaria (o por falta de información), durante un período de 36 meses. Esto le daría tiempo hasta septiembre de 2023 para que los holdouts (siempre habrá quien no acepte el canje) se puedan reorganizar, quizá sumar voluntades y protestar por no estar dentro del acuerdo. Sería el caso, por ejemplo, de Contrarian en el canje de Ecuador. En esta situación, que rige sólo para los bonistas con títulos públicos emitidos desde el 2016 (los del 2005 y 2010 continúan con sus derechos de ejecutar juicios sumarios), quedarían tanto fondos de inversión como particulares.