Carlos Melconian habló del plan económico que prepara y acusó al Gobierno de tener "ideas soviéticas"

Sobre las políticas de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía, el analista profundió: "En esta cuestión de tener asesores, y tener una persona que, como el Ministro no es economista, tiene que estar con la macro en la cabeza. Yo estoy armando un escuadrón de gladiadores. En cada lugar que ponés el dedo, necesitás no una persona, sino un equipo de especialistas para resolver la cantidad de quilombos que hay".

A la hora de hablar sobre las reservas, Melconian explicó que los número son negativos: "El gas te puede dar un respiro, pero caen las exportaciones también. Y si vos adelantás mil, en tres meses te faltan mil. Esto es ir tirando para adelante, ver cómo lo vas llevando. Hay mucho cotillón en todo esto".

El ex presidente del Banco Nación habló sobre lo que para él será el mayor objetivo del nuevo ministro de Economía. Fiel a su estilo ácido, afirmó que la idea no será tener un plan de estabilización, ni tampoco volver a lograr un oficialismo competitivo para ponerlo en carrera de cara a las próximas elecciones: "Como máximo puede aspirar a volver a la ruta del deterioro no explosivo, que es el camino en el que ya estaba el Gobierno. Una especie de 'Plan llegar'".

En ese sentido cuestionó la concepción del Frente de Todos respecto de los problemas del país. “Este Gobierno se quedó en ideas soviéticas, cree que son los remarcadores de precios los culpables de la crisis”, disparó.

A su vez, el economista expresó: "Lo que mejor calzó para este período de Argentina es Berretalandia. Es todo muy berreta. Y eso que nací en el potrero, no está hablando un tipo al cual no se le caen las medias. Pero es todo muy tirado de los pelos, todo de muy baja calidad en todos los cuadros de Gobierno. Al Ministro le cuesta armar equipos, ¿entendés? Lleva 15 días, acá el desgaste empieza enseguida".