Salarios de bancarios: cuánto cobrarán en junio de 2026 tras el último acuerdo de la paritaria

Los salarios del sector bancario se incrementarán nuevamente, según afirma la Asociación Bancaria. Se trata de un aumento que acompaña la inflación.

Los trabajadores bancarios percibirán una nueva actualización salarial luego del acuerdo alcanzado entre la Asociación Bancaria y las cámaras empresarias. El entendimiento fijó un incremento del 2,6% correspondiente a abril, en línea con el último dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) .

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La mejora salarial se liquidará de manera retroactiva junto con los haberes de junio y consolidó una suba acumulada del 12,3% en los primeros cuatro meses de 2026 respecto de los salarios de diciembre de 2025 .

El convenio fue firmado por el gremio encabezado por Sergio Palazzo , que volvió a sostener el mecanismo de actualización automática atado a la inflación mensual.

Con la nueva recomposición, el salario inicial de la actividad bancaria quedó establecido en $2.319.195,20 , manteniendo a los empleados del sector entre los mejores remunerados del mercado laboral argentino.

El ajuste alcanzó a todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, incluyendo tanto conceptos remunerativos como no remunerativos.

La actualización también impactó sobre adicionales convencionales y no convencionales, reforzando el criterio integral que caracteriza a las negociaciones salariales del sector financiero.

Un esquema salarial atado a la inflación

Las paritarias bancarias mantuvieron durante 2026 una lógica de actualización periódica vinculada directamente a la evolución de la inflación.

De acuerdo con datos difundidos por la Secretaría de Trabajo, hasta marzo los trabajadores bancarios registraron una variación real del salario cercana a cero en términos interanuales, debido a que las subas acompañaron prácticamente el mismo ritmo que el costo de vida.

Este mecanismo buscó evitar pérdidas pronunciadas del poder adquisitivo mediante ajustes mensuales alineados con el comportamiento del IPC.

Qué pasará con el Día del Bancario

El acuerdo también actualizó el monto correspondiente al Día del Bancario, uno de los ingresos extraordinarios más relevantes del año para la actividad.

Con la nueva escala salarial, el bono mínimo pasó a ubicarse en $2.067.482,29, aunque ese valor podrá modificarse nuevamente en función de futuras revisiones paritarias.

Este beneficio se actualiza automáticamente con cada recomposición salarial acordada entre el gremio y las entidades empresarias.

Cómo seguirán las negociaciones paritarias

Dentro del acta firmada, las partes definieron además la continuidad del esquema de negociación vigente.

“Según lo acordado oportunamente, se continuará de igual manera con la actualización del mes de mayo, siguiendo el mismo mecanismo y el alcance estipulado en los acuerdos salariales que se realizaron hasta el momento. Asimismo, se retomará la negociación paritaria en la segunda quincena de junio de 2026″, señaló la Asociación Bancaria en un comunicado.

La definición dejó abierta la posibilidad de nuevos ajustes salariales durante el segundo semestre del año, dependiendo de la evolución inflacionaria.

El Central dio un paso más para el funcionamiento de cajeros no bancarios Los bancarios recibirán un incremento en mayo. Archivo

Aguinaldo 2026: cómo se calcula

La actualización salarial también tendrá impacto directo sobre el cálculo del Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido comúnmente como aguinaldo.

La primera cuota deberá abonarse hasta el 30 de junio, mientras que la segunda tendrá como fecha límite el 18 de diciembre.

Cada pago equivale al 50% de la remuneración mensual más alta percibida durante el semestre, considerando todos los conceptos remunerativos, entre ellos sueldo básico, horas extra, adicionales y comisiones sujetas a aportes.

En el caso de que el salario más elevado del período correspondiera al nuevo piso bancario de $2.319.195,20, el aguinaldo alcanzará los $1.159.597,60.

Qué ocurre con quienes no trabajaron todo el semestre

Cuando un trabajador no completó los seis meses de antigüedad, ya sea por ingreso reciente o reincorporación, el aguinaldo se liquida de manera proporcional.

Para realizar ese cálculo se toma el salario mensual más alto del semestre, se multiplica por la cantidad de meses efectivamente trabajados y luego se divide el resultado por 12.

El pago del aguinaldo es obligatorio y está regulado por la Ley de Contrato de Trabajo desde 1945. Además, el derecho a percibirlo se mantiene incluso durante licencias pagas, vacaciones o enfermedades justificadas.

En caso de incumplimientos o demoras, los empleadores pueden enfrentar sanciones administrativas y reclamos judiciales por parte de los trabajadores.