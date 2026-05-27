Luis Caputo cruzó al arzobispo Jorge García Cuerva con un irónico posteo mientras la Casa Rosada busca bajar el conflicto

El ministro de Economía apuntó contra el arzobispo porteño tras el mensaje del Tedeum por el 25 de Mayo, que incluyó críticas a la polarización y a la situación social. El episodio expuso nuevas diferencias dentro del oficialismo en medio de los intentos de Javier Milei por recomponer el vínculo con la Iglesia y el Vaticano.

Luis Caputo se metió de lleno en la interna entre el Gobierno y la Iglesia.

El ministro de Economía, Luis Caputo , volvió a tensionar el vínculo entre el Gobierno y la Iglesia luego de publicar un irónico mensaje en redes sociales dirigido al arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva , quien durante el Tedeum del 25 de Mayo había reclamado dejar atrás la polarización política y enfocarse en resolver los problemas sociales. El posteo del ministro de Economía apareció justo cuando la Casa Rosada intenta sostener una estrategia de acercamiento institucional con sectores eclesiásticos y bajar el tono de la confrontación pública.

Durante la ceremonia en la Catedral Metropolitana, García Cuerva había pedido evitar la búsqueda permanente de culpables y reclamó construir soluciones frente al deterioro social y económico. El arzobispo también cuestionó el clima de enfrentamiento que atraviesa a la dirigencia política y llamó a recuperar instancias de diálogo y encuentro en un contexto marcado por la conflictividad social.

“Lo que nos falta es una clase dirigente que con la fuerza de ese pueblo se anime al diálogo, al encuentro y a la reconciliación”, expresó en su homilía.

No pude estar presente en el Tedeum, pero seguramente García Cuerva se refería este tipo de violencia en las redes. https://t.co/nuYMCEJvgf

Las palabras del arzobispo habían sido recibidas con cautela dentro del Gobierno. Mientras Javier Milei optó por una respuesta moderada y consideró que García Cuerva “dio una opinión válida” , el mensaje de Caputo volvió a dejar expuestas las distintas posturas que conviven dentro del oficialismo respecto del vínculo con la Iglesia. Cerca del Presidente consideran que abrir un nuevo frente de confrontación con el Episcopado podría complicar los intentos de acercamiento con el Vaticano, especialmente ante la posibilidad de una futura visita del papa León XIV a la Argentina. Ante una consulta de este medio sobre el posteo del ministro, en Casa Rosada aseguran que Caputo lo hizo "con buena onda".

El episodio también se produce mientras Sandra Pettovello desarrolla una agenda oficial en el Vaticano con reuniones vinculadas a temas sociales, educativos y laborales. En Roma, la ministra participará del foro regional “Mapas de esperanza para una agenda educativa”, que reunirá a ministros iberoamericanos en el Vaticano y culminará con un acto encabezado por el Papa. Además, tiene previstas reuniones con el cardenal Pietro Parolin y funcionarios del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, uno de los organismos más influyentes de la Curia.

Javier Milei le respondió a Jorge García Cuerva tras las críticas por el "terrorismo de las redes" en el Tedeum

El presidente Javier Milei le respondió el martes al arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, quien habló en el Tedeum por el 25 de Mayo de un “terrorismo de las redes” que interfieren en los vínculos sociales. “Me parece que la palabra es un poco exagerada”, sostuvo el libertario.

El mandatario sin embargo aseguró que no se sintió atacado por las frases de García Cuerva. “No tengo nada de qué quejarme. Abre un diálogo y un debate, me parece súper valioso. Lo hace desde su posición y es entendible. Me parece interesante que una autoridad religiosa trate de mediar en esta situación. La discusión entre quienes queremos el cambio y los que no es fuerte”, marcó.

Luego agregó: “No me parece que personas en Twitter diciendo lo que piensan sea terrorismo, el terrorismo es gente poniendo bombas, cuando el Estado persigue a las personas, la palabra es un poco fuerte, me parece que la palabra es un poco exagerada, pero es expresar una opinión. Lo más complicado son las cosas que se hacen en el Estado y no las redes”.

Por otro lado, el Presidente consideró: “Ha dado una opinión válida dentro un encuadre de las sagradas escrituras. Entiendo que uno enfrenta restricciones a la hora de estar en la silla eléctrica que uno no conoce. La Argentina tiene una lógica destructiva en algunos aspectos”.

Qué dijo García Cuerva sobre el Gobierno

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, profundizó sus críticas hacia la dirigencia política luego del Tedeum por el 25 de Mayo y advirtió que parte del clima de agresividad social “es habilitado” desde los sectores de poder.

Javier Milei Tedeum 25 de mayo catedral porteña Adorni Javier Milei participó el lunes de la celebración del Tedeum en la Catedral.

En una entrevista posterior a la ceremonia religiosa, el referente de la Iglesia insistió en la necesidad de reconstruir consensos y bajar el nivel de confrontación que atraviesa a la sociedad.

García Cuerva sostuvo que el deterioro del debate público terminó impactando directamente en los vínculos sociales cotidianos. “Algunas de las situaciones de violencia que podemos vivir en nuestra sociedad casi que son habilitadas por los dirigentes. Porque digo, si entre dirigentes se tratan de la manera que se tratan, y se dicen las cosas que se dicen... ¿Por qué no lo podemos hacer nosotros con el común de la gente en la calle?", afirmó.