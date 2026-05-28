Batacazo en Roland Garros: Juan Manuel Cerúndolo eliminó a Jannik Sinner, N° 1 del mundo del ranking ATP + Agregar ámbito en









El menor de los hermanos Cerundolo dio el gran golpe en el Grand Slam de polvo de ladrillo al eliminar al número 1 del mundo, con una remontada histórica incluída en cinco sets.

Batacazo en Roland Garros: Juan Manuel Cerúndolo eliminó a Jannik Sinner, N° 1 del mundo del ranking ATP

El tenista argentino Juan Manuel Cerúndolo dio la gran sorpresa del año al eliminar en la segunda ronda de Roland Garros al italiano y número 1 del mundo, Jannik Sinner, quien se vio afectado por un fuerte golpe de calor.

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Cerúndolo, hermano de Francisco, que disputará por primera vez en su carrera la tercera ronda de un Grand Slam, se impuso por 3-6, 2-6, 7-5, 6-1 y 6-1, luego de 3 horas y 36 minutos de juego.

De esta manera, además de postergar su primer título en Roland Garros, Sinner perderá puntos en el ranking después de no defender los puntos de la final alcanzada en 2025 (con derrota en un partidazo ante Carlos Alcaraz, quien se ausentó de esta edición).

Por parte de Cerúndolo, asciende temporalmente hasta el puesto 49 de la clasificación, siendo la mejor colocación de su carrera. En próxima ronda, podría avanzar más, dependiendo de si vence a Martín Landaluce o Vit Kopriva.

Cómo sigue la actividad de los argentinos en Roland Garros Francisco Cerúndolo enfrentará a Hugo Gastón, Francisco Comesaña a Luciano Darderi y Román Burruchaga a FélixAuger-Aliassime. A su vez, Guido Andreozzi, Máximo González, Thiago Tirante y Burruchaga, Juan Cerúndolo y Mariano Navone, Marco Trungelliti, Andrés Molteni, y Solana Sierra jugarán en dobles. Desde el domingo 24 de mayo y hasta el 7 de junio, se disputa el segundo Grand Slam del año en el Stade Roland-Garros, ubicado en el distrito 16 de París, bajo la amenaza de un boicot y con ruedas de prensa limitadas por los tenistas a 15 minutos por reclamos económicos.