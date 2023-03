Carlos Rodríguez vs. Hernán Lacunza y Lucas Llach por el canje de bonos de Massa

El rector de la UCEMA , Carlos Rodríguez , se cruzó este sábado con el exministro de Hacienda Hernán Lacunza por el canje de bonos en dólares del sector público por títulos en pesos que ajusten por inflación y por la supervisión por parte de la UBA de si la medida será o no beneficiosa para la ANSES .

La auditoría de la Universidad de Buenos Aires surge tras las críticas de sectores de la oposición a la medida anunciada por el ministro de Economía, Sergio Massa , de involucrar a la autoridad previsional en el canje. El Ministerio ordenó a la Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la UBA “un dictamen para aquellos que todavía tengan dudas respecto a si es beneficioso o perjudicial para la Anses. Si el dictamen diera que no es beneficioso, Anses no intervendrá en el canje pero tenemos la certeza que es absolutamente beneficioso”, dijo esta mañana Massa.

"No entiendo cómo un profe de la UBA podría decir que una deuda al 45% en dólares sería sostenible", comentó Lacunza en su cuenta de Twitter luego de que Massa anunciara la auditoría de la UBA.

Además, al respecto Lacunza agregó: "Ahora nos quieren convencer que una operación compulsiva es beneficiosa para la parte obligada. Si es favorable a los jubilados, que el canje sea voluntario. Entonces Anses adherirá, explicando por qué hasta ahora perjudicó a los jubilados manteniendo bonos en dólares en cartera".

"Hernan: la deuda ALD y GD cuesta 2% o 3% aproximadamente en dolares. Tiene una TIR altisima porque su paridad ha caído a 25%. Nadie está emitiendo deuda con un servicio anual de 45%. No apoyo a Massa, pero no se está endeudando al 45%", lo corrigió Rodríguez.

El rector y doctor por la Universidad de Chicago agregó: "Siempre se consideró los gastos de la ANSES como Gasto Público. Que se financie con el FGS o con el Tesoro es lo mismo. El robo de la plata ocurrió cuando se estatizó las AFJP. Ahora esa transferencia de Bonos es una cuestión contable que no afecta el nivel de la deuda publica".

Sin embargo, destacó la baja calificación de los bonos: "Son Bonos Basura (CCC-) por el riesgo de no cobrar NADA. Pero si Massa está seguro que los va a pagar, entonces al venderlos al 25% sí se estaría endeudando al 45%. Pero si, como todos, piensa que habrá default, hay que descontar el riesgo de la tasa y queda mucho menos. Complejo".

Respecto de la tasa a la que se emitirá la nueva deuda, pidió distinguir entre los tipos de tasa sobre los que se calcula: "La tasa de 45% es para un inversor que está completamente seguro que los cobrará al par y en término. Entonces si se los dan al 25% es un regalo=>45%. Pero para los demás el riesgo cuenta y la Tasa Esperada de Retorno es sólo el 3% pactado. Esos Bonos están al 25% porque el mercado espera que en el muy corto plazo se los reestructure con una quita de 75%".

Sobre el tema agregó: "Hay que distinguir entre Tasa pactada de Retorno (3%), Tasa Interna de Retorno (TIR, 45%, incluye riesgo default) y Tasa Esperada de Retorno (3-6% aproximadamente)".

A su cruce salió el exvicepresidente del Banco Central, quien disparó: "Qué locura Carlos. Se está emitiendo con ese yield. Decir "pago 50% de interés, pero guarda que te puedo cagar" no lo absuelve. Al contrario".

Rodríguez sin embargo le contestó: "Es complicado. Si creyeran que van a pagar, tendrían que rescatar su deuda. Es flor de inversión. La pregunta es si el Gobierno al endeudarse debe considerar la prima de riesgo como un costo. Yo tengo AL30D, si lo vendo el martes, perdí 45% o 3% ?", consultó en la red social.

Además agregó: "Si un privado vende un AL30D con TIR de 45% es porque no piensa cobrarlo todo. Si Massa vende ese AL30D,TIR 45% es porque no piensa pagarlo todo. Si alguno se endeuda al 45% y está seguro de pagarlo, no sabe lo que hace".

Llach sin embargo le retrucó: "Tu lógica conduce a que cualquier tasa de interés es legítima porque cuanto más alta menos chances de repago. Metamos en la ecuación que un default hace daño. Endeudarse al 48% lo hace más probable".