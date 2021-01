Tensiones por el precio de los alimentos

… que el control de la inflación tiene las internas en el Gabinete al rojo vivo, y hasta con ordenes “cruzadas”, sin mencionar las “sugerencias” de subordinados a jerarquías superiores (que para colmo terminan imponiéndose); pero en el sector privado también pasa algo similar entre entidades, dirigentes de la producción vs. industria (léase molinera, polleros, carne, etc.), y hasta representantes del mismo sector entre sí, en la mayoría de los casos más por “chapa” (y fotos) que por principios. De hecho, uno de los reclamos que cada vez se escucha más alto, es el que las organizaciones de privados comiencen a presentar propuestas concretas para discutir, y no dejar que sea solo el Gobierno el que impone las alternativas (varias ya probadamente fracasadas). Pero mientras se dan estas tiranteces, los productores (bastante malhumorados) cruzan los dedos para que se cumplan los pronósticos de lluvias más regulares durante febrero, lo que permitiría frenar las pérdidas de los cultivos. Sin embargo, parte de los daños ya son irreversibles, como el área de siembra de soja que se cerró en 17 millones de hectáreas (llegó a haber más de 21), la cosecha de la oleaginosa estimada ahora en 46 millones de toneladas ( se superaron los 60 millones), las pérdidas en maíz de primera, o también en girasol, entre otras.