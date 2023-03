Castagneto rechazó críticas a percepción del IVA y dijo que precios "no tienen por qué aumentar"

El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos ( AFIP ), Carlos Castagneto, rechazó este sábado los cuestionamientos formulados a la nueva modalidad de percepción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que comenzará a aplicarse el 1° de abril, sostuvo que no representa un aumento encubierto de la alícuota y en consecuencia los precios de los productos alcanzados "no tienen por qué aumentar ".

En una entrevista con Télam, Castagneto atribuyó las críticas a "un sector político" que no identificó, pero del que dijo que propone que "no tiene que estar más el Banco Central y no se tienen que pagar impuestos", lo que implicaría "la desaparición del Estado".