Dólar solidario superó $100 pero el "liqui" saltó más y brecha es del 76%

“El recalentamiento en la cotización tuvo que ver con un tema puntual de iliquidez: con el canje próximo de ley local hubo mucha compra de Bonar (2020 y 2024) contra pesos, para luego hacer un swap contra bonos con CER”, señaló el sales trader de Banco Mariva, Gonzalo Wolfenson.

En cuanto a esto último, cabe señalar que en los últimos días hubo inversores con apetito de acceder a los bonos ajustados por CER y la forma más barata de hacerlo fue comprando AO20 o AY24 para poder ingresar al canje de deuda de legislación local y allí optar por los Boncer 2026 y 2028. Además, Wolfenson añadió: “Eso calentó un poco el precio. Pero nos parece que no está justificado y que, en la medida que se vayan liberando los bonos del canje, debería bajar”.

Por su parte, el economista jefe de Ecolatina, Matías Rajnerman, sostuvo: “La incertidumbre sigue alta y por eso la brecha no cede. Dicho esto, creo que la brecha se va a ir acortando en las próximas semanas, porque va a seguir subiendo el oficial y lo más probable es que el CCL no despegue, salvo que haya un problema con el tema deuda, cosa que no parece que vaya a suceder”.

En tanto, Matías Carugati, director ejecutivo de Seido, consignó: “Las cotizaciones no aflojaron con el acuerdo con los acreedores porque el mismo ya estaba descontado por el mercado y porque los desequilibrios macroeconómicos siguen ahí vigentes y en aumento. Es difícil ver una baja sensible en este contexto, con un déficit fiscal que llegará a niveles históricamente elevados y financiado en gran medida con emisión monetaria. Y todo eso en un contexto de recesión grave”.

Días atrás, el analista de mercados de Clave Bursátil, Martín Eduardo Genero, había explicado a este medio que el CCL puede llegar a mostrar una baja en el corto y mediano plazo, pero que en el largo la tendencia es siempre alcista. “A lo sumo podrá perder la parte más corta de la tendencia, o si pasa algo muy significativo, alguna corrección del mediano plazo, pero jamás del largo. No imagino a Argentina haciendo un driver tan grande (al estilo convertibilidad) como para interrumpir ese proceso”, resumió.

Respecto de lo que puede suceder con las cotizaciones oficiales, Carugati indicó que “las perspectivas dependen de la capacidad de BCRA de tener el mercado cambiario bajo control” y aclaró que mientras eso ocurra, “el oficial se moverá al ritmo que plantea la entidad monetaria”.

Por otro lado, en el segmento informal el blue tuvo una baja y cerró en $131. Sin embargo, existen perspectivas de que pueda volver a subir. En cuanto a eso, el analista de PR Corredores de Cambio, Gustavo Quintana, resaltó que “hay una oferta disminuida en el blue por efecto del control sobre la operatoria conocida como puré”.