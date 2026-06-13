Femicidio de Agostina Vega: el audio que complicar a Claudio Barrelier + Agregar ámbito en









Se trata de un registro de la madre de la menor, Melisa Heredia. Allí brindó detalles de momentos posteriores a perder comunicación con su hija.

"Obiamente es él", sugirió Melisa sobre Barrelier como la última persona que vio a Agostina con vida.

La investigación por el femicidio de Agostina Vega (14) en Córdoba sumó un nuevo elemento que podría complicar aún más al acusado del crimen, Claudio Barrelier. Se trata de un audio de la mamá de la víctima, Melisa Heredia, que desarmaría la estrategia de la defensa del hombre de 33 años.

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En las últimas horas se conoció un mensaje de audio enviado por Heredia hacia un contacto de ella, en los momentos inmediatamente posteriores a que se perdiera el rastro de la menor.

Femicidio de Agostina Vega: el audio de su madre que complicar a Barrelier “No la vio más nadie, gordo. Él fue el único que la vio. Nadie más la vio, ni siquiera los amigos, nada”, sostuvo la mujer con desesperación. Acto seguido, aportó un dato que direcciona la responsabilidad hacia el sospechoso: “Y ella a las amigas les dijo que se iba a la casa de mi novio para hacerme un regalo sorpresa. Obviamente es él”.

En el mismo registro sonoro, la madre relata el instante exacto en que se encendieron las alarmas familiares al notar la ausencia de la adolescente. “Cuando yo me doy cuenta de que no está mi hija, la llamo por teléfono y ahí nomás se lo apagaron”, detalló y precisó el marco temporal del hecho: “Desde las 22:30 de la noche del sábado que mi hija no aparece”.

agostina vega velatorio “Cuando me doy cuenta de que no está mi hija, la llamo por teléfono y ahí nomás se lo apagaron”, detalló la mamá de Agostina.

Por el lado del principal acusado, tras haber recibido el alta médica, Barrelier solicitó ampliar su declaración ante el fiscal que instruye la causa, una comparecencia que podría aportar nuevos giros o elementos de peso al expediente. Femicidio de Agostina Vega: realizaron nuevas pericias en la casa de Claudio Barrelier En el marco de la investigación por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, se realizó este miércoles un nuevo procedimiento en la vivienda de Claudio Barrelier, señalado como el principal acusado del crimen. Los peritos trabajaron durante casi tres horas en busca de elementos que puedan aportar pruebas a la causa. El allanamiento se llevó a cabo en una casa ubicada sobre Juan del Campillo al 800, en barrio Cofico, donde intervino personal del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (Duar) junto a efectivos de Investigaciones. Los agentes ingresaron con equipamiento especial y mamelucos de protección para realizar pericias en distintos sectores de la propiedad. Según los investigadores, las tareas estuvieron centradas en la búsqueda de muestras genéticas que permitan profundizar el análisis de lo ocurrido.

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