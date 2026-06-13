No pierdas la garantía del alquiler: el invento que dejará tus paredes como nuevas

Una novedosa y económica creación promete resolver un problema muy común en departamentos, evitando cualquier tipo de gasto extra al devolverlo.

Al momento de devolver un departamento alquilado, uno de los puntos que suele generar problemas entre propietarios e inquilinos son las marcas que quedan en las paredes . Esos agujeros de cuadros, estantes o decoraciones pueden convertirse en descuentos sobre el depósito que se pagó cuando empezó el contrato.

Ante este problema, se creó una propuesta que busca simplificar las reparaciones domésticas sin la necesidad de contar con conocimientos técnicos. El producto llamó la atención por su practicidad, su bajo costo y por ofrecer resultados casi imperceptibles a simple vista.

El producto se llama Rebouche Trous y fue desarrollado por el francés Matthieu Prieur, quien trabajó durante más de una década para perfeccionar una herramienta capaz de reparar agujeros, pequeñas grietas y abolladuras en paredes sin dejar señales visibles. La propuesta consiste en un kit integral pensado para personas que no se llevan bien con los trabajos de mantenimiento del hogar, ya que esta solución reúne todos los elementos necesarios en una sola caja.

El kit tiene un precio de 19,90 euros e incluye 30 mililitros de masilla lista para aplicar , 10 mililitros de pintura blanca mate , una esponja de terminación de 25 milímetros y una almohadilla especial de 40 milímetros diseñada para copiar la textura original de la pared, la cual es uno de los aspectos más llamativos del producto.

Gracias a ese sistema, la superficie recupera el relieve original después de la reparación con cuatro terminaciones disponibles: lisa, estuco, fibra de vidrio y rugosa.

El procedimiento también se volvió muy simple, primero se limpia la zona dañada, después se aplica la masilla sobre el agujero, que puede alcanzar hasta 3 centímetros de diámetro. Más tarde se presiona la almohadilla que da textura para replicar el acabado de la pared y, una vez seco el material, se aplica la pintura incluida.

Según su creador, cada kit permite hacer entre 20 y 30 reparaciones, algo sumamente económico se la compara con los gastos que se dan cuando un propietario exige arreglos antes de devolver una garantía de alquiler. Además, los componentes pueden conservarse en buenas condiciones hasta un año después de abiertos, siempre que se limpien correctamente.

Matthieu Prieur Premio Gracias a su invento, ganó un reconocimiento por su trabajo. Gentileza - Matthieu Prieur

La felicidad de su creador: todo fabricado artesanalmente

La historia detrás de Rebouche Trous comenzó cuando Matthieu Prieur vivía en un departamento con paredes texturizadas. Ahí descubrió que reparar perforaciones era una tarea compleja incluso para personas con experiencia, ya que reproducir el relieve original era casi imposible.

Esto despertó la idea de desarrollar una solución accesible para cualquier usuario y trabajó durante más de 10 años hasta crear este producto comercial que hoy se convierte en furor.

El trabajo ganó un importante impulso en la 125ª edición del Concurso Lépine Internacional de París, celebrada en 2026. Ahí, Prieur consiguió una medalla de bronce por la originalidad de la propuesta y el esfuerzo invertido en su desarrollo. Durante ese evento logró vender alrededor de 120 kits y recibió consultas de miles de visitantes interesados en la herramienta.

A diferencia de muchos productos fabricados a gran escala, Rebouche Trous mantiene una producción artesanal, ya que Prieur lleva a cabo gran parte del proceso desde su taller en Toulouse. Las partes plásticas se elaboran mediante impresión 3D, mientras que los moldes de silicona para las almohadillas se producen manualmente. Además, el emprendedor también se encarga de rellenar los tubos de masilla y pintura, mientras que las cajas son impresas por una empresa local.

Actualmente tiene capacidad para fabricar aproximadamente 800 kits por semana y, aunque ya recibió propuestas comerciales para expandir la distribución, aseguró que no planea pasar la producción a una fábrica automatizada. Entre sus proyectos futuros está la posibilidad de abrir un espacio de trabajo que permita capacitar e incorporar personas con dificultades para acceder al mercado laboral.