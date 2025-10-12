Alerta meteorológica por tormentas fuertes, granizo y ráfagas de viento: cuáles son las zonas afectadas y cómo seguirá el clima en el AMBA







El Servicio Meteorológico Nacional renovó alertas por tormentas, lluvias intensas y ráfagas en gran parte del país. En algunas zonas, el nivel subió a naranja.

El SMN renovó alertas por tormentas fuertes y caída de granizo en Buenos Aires y alrededores. Mariano Fuchila

Las malas condiciones del tiempo volvieron a hacerse sentir este domingo en gran parte del territorio argentino. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó sus alertas por tormentas fuertes, caída de granizo y vientos intensos que afectan al AMBA, además de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa y Santa Fe.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En las zonas donde el aviso asciende a alerta naranja, las condiciones serán más severas: ráfagas cercanas a los 90 km/h, fuertes precipitaciones que podrían superar los 80 milímetros y granizo de tamaño variable.

Tormentas fuertes, granizo y ráfagas de viento: qué dice el SMN El Servicio Meteorológico Nacional mantiene un alerta amarilla por tormentas en sectores de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa y Santa Fe. Se prevé abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas que podrían superar los 60 km/h y posible caída de granizo en distintos puntos del país. Los acumulados de lluvia se estiman entre 20 y 50 milímetros.

Granizo Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa y Santa Fe enfrentan lluvias intensas y ráfagas.

En las zonas donde el aviso asciende a alerta naranja, el panorama se vuelve más severo: ráfagas cercanas a los 90 km/h, tormentas localmente fuertes y granizo de mayor tamaño. En estas áreas, las precipitaciones podrían superar los 80 milímetros, acompañadas de intensa actividad eléctrica y cortos períodos de alta intensidad de lluvia.

Alerta amarilla por viento fuerte en Buenos Aires y otras provincias Además del riesgo por tormentas y granizo, el SMN emitió un alerta por vientos intensos que abarca a Buenos Aires, Santa Fe, La Pampa, San Luis, Santiago del Estero, Salta y Tierra del Fuego. Se esperan ráfagas del sector sur entre 35 y 50 km/h, con picos de hasta 75 km/h en el centro y norte del país. Lluvia Tormenta Alerta Meteorológico Algunas regiones registran ráfagas de hasta 90 km/h y granizo de mayor tamaño. Mariano Fuchila En el extremo sur, el fenómeno será más intenso: los vientos del oeste podrían superar los 90 km/h. También se mantiene la alerta por lluvias persistentes, con acumulados de entre 30 y 70 milímetros y la posibilidad de tormentas embebidas, lo que podría complicar la situación en zonas bajas o costeras. Recomendaciones del SMN ante tormentas y vientos intensos No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

Evitá actividades al aire libre.

No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

Estate atento ante la posible caída de granizo.

Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono. Lluvia Tormenta Clima Evitar actividades al aire libre, asegurar objetos sueltos y mantenerse informado por canales oficiales. Mariano Fuchila Cómo seguirá el clima en el AMBA y el resto del país El lunes se presentaría con todavía chaparrones en la madrugada, y luego buenas condiciones, en una jornada que tendría cielo nublado en la mañana y parcialmente nublado en la tarde y noche; junto a marcas térmicas de entre 13 y 24 grados. Para el martes se espera nuevamente buen clima, con cielo ligeramente nublado en la madrugada y mañana y algo nublado en la tarde y noche; junto con temperaturas de entre 13 y 23 grados.