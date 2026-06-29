China escala la tensión con Japón: estableció controles de exportación a 40 entidades japonesas

Pekín justifica estas medidas como una disuasión a la búsqueda de "nuevo militarismo" por parte de Japón, instando a Tokio a reflexionar sobre su pasado. Las tensiones se intensificaron tras comentarios del gobierno japonés sobre la presión de China sobre Taiwán.

China impuso controles de exportación a 40 entidades japonesas, alegando que contribuyen a la "remilitarización" del país, lo que aumenta las tensiones bilaterales.

Este lunes, China estableció nuevos controles de exportación a 40 entidades japonesas bajo el supuesto de que están contribuyendo a la “remilitarización” del país, mientras las tensiones con Tokio siguen en aumento.

Veinte entidades, entre ellas Mitsui E&S, que fabrica motores para barcos, fueron incluidas en una lista de vigilancia de artículos de doble uso , en el sentido de que pueden emplearse tanto con fines civiles como militares, según un comunicado del Ministerio chino de Comercio.

De esta manera, las empresas chinas que exporten a estas firmas deberán solicitar licencias especiales, presentar informes de evaluación de riesgos sobre las compañías japonesas y compromisos por escrito de que los artículos de doble uso no se utilizarán con fines militares.

Por otra parte, hubo empresas que corrieron con menos suerte. Otras 20 entidades japonesas que habían sido incluidas en una lista de vigilancia en febrero fueron colocadas en una lista de control, lo que significa que tanto exportadores chinos como extranjeros tienen prohibido venderles artículos de doble uso fabricados en China, indicó el Ministerio de Comercio.

El comunicado del ministerio señaló que "el conjunto de medidas de China está plenamente justificado, es razonable y legal. Su objetivo es disuadir con firmeza la temeraria búsqueda de Japón de un nuevo militarismo".

Además, el gobierno chino indicó que “esperamos que Japón reconozca sus errores, revierta su rumbo equivocado, reflexione sinceramente sobre su pasado y regrese al camino correcto”.

Las relaciones entre Beijing y Tokio se han vuelto cada vez más tensas desde que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, insinuó el año pasado que Japón podría intervenir si China utilizaba la fuerza militar contra Taiwán, una democracia insular que China reclama como propia.

El gobierno de Takaichi también está reforzando aún más a Japón con capacidades más ofensivas, entre ellas el despliegue de misiles de mayor alcance en islas remotas y la promoción de exportaciones de armas letales ahora permitidas bajo una nueva política. Japón revisará sus documentos de defensa y seguridad para diciembre, lo que podría incrementar aún más su presupuesto de defensa.

La Fuerza Terrestre de Autodefensa de Japón anunció el lunes que desplegó un lanzador de misiles Tipo-12 en la isla remota más meridional del país, Minamitorishima, en una aparente respuesta a la creciente actividad de China, que se expande hacia el Pacífico.

La presión china

Por su parte, China considera que Taiwán, que se gobierna a sí mismo, forma parte de su territorio, a recuperar por la fuerza si es necesario, y ha incrementado la presión militar sobre la isla. A principios de este mes, la Guardia Costera china realizó patrullajes al este de la isla en lo que los medios estatales describieron como una “advertencia contundente” a Japón y Filipinas por el anuncio de que los países discutirían sus límites marítimos en aguas que Beijing considera propias.

En una inusual declaración conjunta la semana pasada, Reino Unido, Alemania y Francia condenaron la actividad china en las aguas al este de Taiwán y añadieron que se oponían a cualquier cambio del statu quo entre China y Taiwán.