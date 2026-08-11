China prueba una ciudad donde los autobuses sin conductor ya circulan por las calles

Xiong’an avanza con vehículos autónomos que forman parte de su sistema de transporte y busca convertir la conducción automatizada en una alternativa cotidiana.

Los autobuses autónomos de Xiong’an circulan sin tripulación a bordo como parte del sistema de transporte de la ciudad china.

A unos 100 kilómetros de Beijing, la Nueva Área de Xiong’an se convirtió en uno de los principales escenarios de China para desarrollar nuevas formas de movilidad . La ciudad fue planificada desde cero y cuenta con infraestructura preparada para incorporar tecnologías de conducción automatizada.

Uno de los avances más llamativos es la circulación de autobuses autónomos, sin tripulación a bordo . Los vehículos ya recorren las avenidas de esta urbe y forman parte del funcionamiento habitual del sistema de transporte local.

El desarrollo forma parte de una estrategia más amplia para utilizar sistemas inteligentes en el tránsito. El objetivo es reducir la congestión y avanzar hacia un modelo en el que los desplazamientos puedan gestionarse con mayor intervención de algoritmos y menor dependencia de conductores humanos.

Los autobuses autónomos que recorren Xiong’an pueden desplazarse sin una persona al volante. El sistema utiliza tecnologías destinadas a interpretar el entorno y tomar decisiones durante el recorrido, permitiendo que las unidades circulen por las calles de la ciudad.

La particularidad del proyecto es que no se trata solamente de una demostración tecnológica aislada. Estos vehículos ya integran el ecosistema de transporte de Xiong’an y son utilizados dentro de una zona urbana diseñada para favorecer este tipo de soluciones .

China viene impulsando distintas experiencias de conducción automatizada en sus principales ciudades. Beijing, por ejemplo, estableció un marco regulatorio para ampliar las pruebas de vehículos autónomos y avanzar progresivamente hacia servicios de transporte sin conductor.

Qué tecnología permite que los vehículos circulen sin chofer

Para desplazarse de manera autónoma, estos vehículos dependen de una combinación de sensores, sistemas de percepción y software de conducción capaces de interpretar lo que ocurre alrededor de la unidad. La información obtenida permite identificar obstáculos, vehículos y otros elementos presentes en el camino.

El desarrollo de este tipo de movilidad requiere además que los vehículos puedan procesar grandes cantidades de información en tiempo real. El sistema debe calcular recorridos y responder ante cambios en el entorno sin depender de las instrucciones constantes de una persona.

La evolución tecnológica también alcanza a los automóviles particulares. Durante 2026, fabricantes chinos presentaron nuevos sistemas de asistencia basados en inteligencia artificial capaces de recibir indicaciones del usuario y ejecutar determinadas maniobras de conducción, una señal de la velocidad con la que avanza el sector.

Por qué China apuesta por los autos autónomos

El desarrollo de vehículos sin conductor está relacionado con el proyecto de transformar Xiong’an en una ciudad inteligente capaz de gestionar buena parte de sus servicios mediante sistemas conectados. En materia de transporte, la automatización aparece como una herramienta para organizar los desplazamientos y disminuir los problemas asociados a la circulación urbana.

La iniciativa también responde al desafío que enfrenta Beijing por su elevada densidad poblacional y sus problemas de congestión y contaminación. Xiong’an fue concebida, entre otros objetivos, para desconcentrar actividades de la capital y crear un nuevo polo urbano.

El avance de los vehículos autónomos plantea además una transformación en el mercado laboral del transporte. Si estos sistemas se expanden a gran escala, algunas tareas que actualmente dependen de conductores podrían quedar progresivamente automatizadas. En Xiong’an, ese proceso ya comenzó con el funcionamiento de los autobuses sin tripulación.

La experiencia de Xiong’an será seguida de cerca porque permite observar cómo se comporta la movilidad autónoma cuando deja de estar limitada a circuitos experimentales. El desafío será demostrar que estos vehículos pueden mantener un funcionamiento seguro y eficiente a medida que aumente su presencia en las calles.