China prueba una nueva generación de modelos de IA para predecir fenómenos climáticos

Fengwu, Pangu y Fuxi son algunos de los modelos desplegados en China que utilizan IA para generar pronósticos en una fracción del tiempo que los sistemas tradicionales. Su diferencial radica en su gran capacidad para procesar enormes volúmenes de registros meteorológicos históricos.

Archivo. Gracias a su capacidad para analizar grandes cantidades de datos, la IA se vuelve un aliado indispensable para los meteorólogos.

En medio de la llegada del tifón Dolphin hacia China , una nueva generación de modelos meteorológicos basados en inteligencia artificial se puso en marcha en paralelo a los sistemas tradicionales. En detalle, entre los desarrollos chinos se encuentran Fengwu, del Laboratorio de IA de Shanghái; Pangu, de Huawei; y Fuxi, de la Universidad de Fudan, que esperan inaugurar una nueva edad en la meteorología.

El avance expone el papel cada vez más relevante de China en la carrera por mejorar las previsiones climáticas. Según investigadores, estos modelos están entre los pocos sistemas de predicción meteorológica basados en IA capaces de generar pronósticos considerablemente más rápido que los métodos convencionales y, en algunos indicadores, igualar o incluso superar su precisión.

Durante décadas, los pronósticos meteorológicos se elaboraron mediante modelos numéricos ejecutados en supercomputadoras , capaces de simular el comportamiento físico de la atmósfera. Los sistemas de inteligencia artificial utilizan un enfoque diferente: analizan enormes volúmenes de registros meteorológicos históricos para identificar patrones y generar predicciones en una fracción del tiempo.

El desarrollo adquiere especial importancia durante la actual temporada de tifones en Asia Oriental. Incluso pequeñas mejoras en la precisión de las trayectorias pueden ayudar a las autoridades a anticipar inundaciones, organizar evacuaciones y prepararse para eventuales interrupciones del transporte.

La expansión de esta tecnología también abrió un nuevo frente de competencia entre empresas tecnológicas, centros de investigación y organismos meteorológicos. En este escenario, China aparece entre los principales protagonistas de una carrera en la que también participan compañías y entidades de Estados Unidos y Europa .

En la actualidad, a nivel global, algunos de los modelos de IA más conocidos son GraphCast y GenCast, desarrollados por Google; FourCastNet, respaldado por Nvidia; y AIFS, el sistema de predicción basado en inteligencia artificial del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio.

Fengwu, uno de los modelos más firmes en China

Fengwu se describe como "un sistema global de predicción a medio plazo basado en inteligencia artificial que emplea aprendizaje multimodal y multitarea para simular la dinámica atmosférica con una resolución espacial de 0,25° en 13 niveles de presión". El mismo fue presentado oficialmente en abril 2023 y ganó relevancia después de que sus desarrolladores afirmaran que superaba a GraphCast en aproximadamente el 80% de las variables meteorológicas analizadas. Además, el sistema amplió el alcance de las previsiones globales de medio plazo más allá de los 10 días.

"Ante un clima cada vez más extremo, la gente necesita información para tomar decisiones, tanto los gobiernos locales como el Gobierno nacional, así como el ciudadano de a pie, los agricultores y los pescadores", declaró el director técnico de Techwind, Sun Zhila, empresa responsable de las aplicaciones industriales de Fengwu. "Por eso queremos ayudar a proporcionar mejor información para que la gente pueda tomar decisiones", sentenció.

La velocidad y los menores costos informáticos son algunas de las principales ventajas de los modelos de inteligencia artificial frente a los sistemas convencionales. Sin embargo, los avances no implican que estos vayan a desaparecer: los modelos de IA funcionan cada vez más como complemento de las herramientas tradicionales y, por el momento, es poco probable que las reemplacen por completo.