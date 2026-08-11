China redobla la apuesta con EEUU e impone aranceles antes de reunión con Donald Trump

Pekín impuso aranceles antidumping del 54,3% a las nueces pecanas estadounidenses y pidió sumarse a las consultas iniciadas por Brasil ante la OMC por los aranceles de Washington.

La disputa política llegó a los aranceles: China ya prometió más medidas.

China volvió a elevar la tensión comercial con Estados Unidos a pocas semanas de la cumbre prevista entre los presidentes Xi Jinping y Donald Trump. P ekín anunció nuevos gravámenes antidumpin g sobre productos estadounidenses y, en paralelo, solicitó participar de las consultas iniciadas por Brasil ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) contra los aranceles aplicados por Washington.

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El Ministerio de Comercio chino informó que, a partir de este martes, los importadores de nueces pecanas procedentes de Estados Unidos deberán abonar un depósito antidumping del 54,3% , luego de que una investigación preliminar determinara que esos productos ingresaban al mercado chino a precios considerados injustamente bajos.

La medida también alcanza a México, aunque con tasas que oscilarán entre el 17,8% y el 51,6% , dependiendo del proveedor.

Según las autoridades chinas, ninguna empresa estadounidense participó de la investigación iniciada en septiembre pasado, por lo que se resolvió aplicar de manera general la tasa de l 54,3% a las importaciones provenientes de ese país.

El arancel es del 50% para EEUU y menos para México

La decisión suma un nuevo capítulo a las disputas comerciales entre las dos mayores economías del mundo. Washington y Pekín intentan mantener encaminados los preparativos para la visita de Xi a Estados Unidos prevista para septiembre, pero en las últimas semanas volvieron a multiplicarse las restricciones comerciales y tecnológicas entre ambos países.

China ya había anunciado recientemente nuevas contramedidas, entre ellas sanciones contra entidades estadounidenses y mayores controles sobre determinadas exportaciones vinculadas con drones.

Las exportaciones estadounidenses, en fuerte caída

El mercado de nueces pecanas ya había quedado involucrado en anteriores episodios de la guerra comercial. En marzo de 2025, China había aplicado un arancel del 10% sobre el producto en respuesta a medidas adoptadas por la administración Trump.

El impacto sobre las exportaciones estadounidenses fue significativo. Las compras chinas de nueces pecanas provenientes de Estados Unidos alcanzaron apenas u$s6,9 millones durante los primeros cuatro meses de 2026, frente a los u$s77,2 millones registrados dos años antes.

En paralelo, China incrementó durante los últimos años sus importaciones provenientes de Sudáfrica, que comenzó a ocupar parte del espacio dejado por los productores estadounidenses.

El antecedente se remonta incluso al primer mandato de Trump, cuando Pekín respondió a las medidas comerciales de Washington con aranceles del 47% sobre las nueces pecanas estadounidenses, afectando especialmente a productores de estados como Georgia y Arizona.

El Ministerio de Comercio chino sostuvo que el país actuó con "prudencia y moderación" en la aplicación de medidas comerciales correctivas y aseguró que garantizará los derechos de las partes involucradas antes de adoptar una resolución definitiva.

China se suma a la disputa de Brasil contra EEUU

En paralelo, Pekín solicitó formalmente incorporarse a las consultas que Brasil inició ante la OMC por las sobretasas arancelarias aplicadas por Estados Unidos. China presentó su pedido bajo el artículo 4.11 del Entendimiento sobre Solución de Controversias de la organización y argumentó que posee un "interés comercial sustancial" en el procedimiento.

El gobierno chino sostuvo que algunas de las medidas estadounidenses cuestionadas por Brasil, particularmente aquellas vinculadas con investigaciones sobre trabajo forzado, también pueden afectar a productos de origen chino.

La incorporación de Pekín a esta instancia no implica que China haya iniciado una disputa independiente contra Washington. Sin embargo, le permitirá seguir el procedimiento y participar de las reuniones de consulta entre las partes.

La controversia comenzó después de que Brasil recurriera al organismo internacional para cuestionar dos medidas arancelarias adoptadas por Estados Unidos: una sobretasa del 25%, vinculada a supuestas prácticas económicas desleales, y otra del 12,5%, relacionada con deficiencias que Washington atribuye a la fiscalización de importaciones elaboradas mediante trabajo forzado.

El gobierno brasileño sostiene que las medidas tienen motivaciones políticas, son discriminatorias y vulneran las normas que regulan el comercio internacional.

Estados Unidos, por su parte, aceptó iniciar las consultas solicitadas por Brasil, lo que abre una instancia formal de diálogo dentro de la OMC.

El movimiento de China agrega así otro elemento a una relación comercial que vuelve a mostrar signos de tensión. Las nuevas medidas aparecen, además, en un momento particularmente sensible: Xi y Trump tienen previsto reunirse en septiembre, mientras ambos gobiernos intentan sostener una frágil tregua comercial en medio de nuevas restricciones, sanciones y disputas arancelarias.