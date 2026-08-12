LLA y el PRO mueven fichas de cara a 2027: Karina Milei habló con Macri y acordaron crear mesa política para explorar alianza

La presidenta del partido libertario y el jefe de los amarillos dialogaron durante 30 minutos. En ese marco, definieron poner en marcha un espacio de trabajo que tendrá un primer encuentro este jueves.

La Libertad Avanza (LLA) y el PRO comenzaron a mover sus fichas de cara al 2027. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , y el expresidente Mauricio Macri mantuvieron un diálogo en medio de un fuerte hermetismo en el que acordaron conformar una mesa política para explorar los términos de un eventual acuerdo. El primer paso será este jueves.

La presidenta del partido libertario y el jefe del PRO hablaron por teléfono el lunes pasado. Fuentes del partido amarillo confirmaron a este medio que se trató de una charla de poco más de media hora en la que dialogaron sobre temas generales, pero con un eje claro: "La idea es trabajar en equipo para blindar el cambio", señalaron.

De la conversación surgió un primer punto de entendimiento: la decisión de armar una mesa política entre LLA y el PRO. El cónclave lo integrarán Cristian Ritondo, presidente del bloque de Diputados, y Fernando de Andreis, secretario general del partido nacional. En tanto que del lado del Gobierno estará el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el asesor de Karina Milei, Eduardo "Lule" Menem .

El objetivo de la mesa "es explorar acuerdos" , confesaron, pero sobre todo "empezar a construir confianza entre los dos espacios" , hecho que, según aseguran, es la base "de cualquier entendimiento". La primera reunión se llevará a cabo este jueves desde las 11, según supo este medio.

El llamado ocurrió a principio de semana, luego de que el propio Presidente de la Nación señalara en una entrevista con LN+ que no mantenía un encono personal con el expresidente y que estaba dispuesto a volver a reunirse en la Quinta de Olivos. "No estoy enojado con Macri. Sigo teniendo un gran afecto, un gran agradecimiento porque nos ha dado un apoyo muy importante y eso lo agradezco" , dijo.

En un intento por tender puentes, Milei dejó atrás las críticas abiertas a lo que fue el Gobierno de Juntos por el Cambio y al propio Macri, contra quien había apuntado por sus errores políticos y económicos: calificó el reperfilamiento de la deuda como "una estafa" y lo cuestionó por "llevar en la fórmula al protector de Cristina Kirchner", en referencia a Miguel Pichetto.

En la reciente entrevista, el jefe de Estado optó por bajar la espuma y elogiar al líder del PRO. "Aprendí mucho de él. Uno toma lo que cree que le sirve y también está el proceso decisorio de uno. Hay muchas cosas de Macri que han sido de utilidad", señaló.

Los alcances de una alianza de LLA y el PRO en Provincia y CABA

La reunión de la mesa de negociación tiene lugar apenas días después de que Karina Milei abriera las puertas a un nuevo acuerdo, a priori, en la Provincia. Por la Casa Rosada circularon primero de los senadores bonaerenses de LLA, y en segundo turno, los diputados. Luego se reunió con Sebastián Pareja, quién horas antes había sido recibido en la oficina privada de Ritondo frente al Congreso.

En sus redes sociales, el jefe del bloque PRO se refirió al encuentro con el presidente de LLA PBA y dio detalles de la agenda que su partido impulsará junto a LLA en territorio bonaerense. Se trata de dos reformas que "van al hueso" en la provincia de Buenos Aires y que se enfocan en "menos privilegios y una política de una vez por todas al servicio de la gente".

La primera tiene que ver con "defender el límite de dos mandatos para los intendentes" que, según dijo, Kicillof y el kirchnerismo apunta a "voltear para que los mismos de siempre se atornillen al poder". La segunda corresponde a la supresión del Senado para avanzar hacia una Legislatura Unicameral. "Hoy Diputados y Senadores se eligen igual y hacen lo mismo. Doble estructura, doble gasto, cero beneficio para el vecino de la provincia".

El encuentro de este jueves será el primero de varios en los que los libertarios y el macrismo intentarán negociar los términos de una alianza. Por lo pronto, el nuevo acercamiento deja en claro que en ambos partidos son conscientes que ir por separado los podría encaminar a una derrota ante el peronismo tanto a nivel nacional como en Provincia.

A nivel bonaerense, Pareja y Ritondo trabajan en la construcción de un nuevo acuerdo que podría tener en Diego Santilli como candidato a gobernador. El nombre del jefe de Gabinete sonó también como postulante para la Jefatura de Gobierno de CABA, pero una persona que mantiene un diálogo asiduo con "El Colo", lo descartó de plano.

En la Ciudad de Buenos Aires el panorama es otro. Hasta la caída de Manuel Adorni, Karina Milei apostaba a ir por la conquista del territorio que gobierna el macrismo desde 2007. Sin el exvocero y con una orfandad de candidatos, Jorge Macri recupera terreno, se muestra competitivo para ir por la reelección y apunta a negociar una alianza que lo lleve a él como candidato de un lista de unidad.

Por lo pronto, De Andreis, mano derecha de Mauricio Macri y diputado por CABA, se sentará a la mesa a analizar y negociar los términos de un eventual acuerdo. En las dos escuderías saben que en CABA solo se evita el balotaje si se supera el 50% de los votos válidos emitidos y que, al igual que en Nación, ir separados podría ser perjudicial.