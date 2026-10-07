China exige a Francia y Alemania no "empujar a la UE hacia el proteccionismo" + Agregar ámbito en









La Comisión Europea apoya la propuesta franco-alemana de reforzar defensas comerciales. El portavoz del gobierno chino llamó a "no politizar" las cuestiones comerciales.

China pide a la UE: Evitar el proteccionismo y no politizar cuestiones económicas y comerciales.

China insistió el martes a Francia y Alemania a no empujar a la Unión Europea hacia el proteccionismo, y a no "politizar" las cuestiones económicas y comerciales, luego de que trascendiera una propuesta de dichos países para implementar refuerzos de los instrumentos de defensa comercial del bloque frente a Pekín.

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En un comunicado del martes, el portavoz del Ministerio de Comercio de China indicó que el gigante asiático "siempre ha sostenido que la interdependencia no es un riesgo, que la convergencia de intereses no es una amenaza y que la apertura y la cooperación son el camino correcto hacia el desarrollo".

Además, el portavoz subrayó que "el proteccionismo no mejora la competitividad, y el desacoplamiento y la ruptura de las cadenas de suministro solo perjudican a los demás sin beneficiar a uno mismo".

El portavoz del Ministerio de Comercio de China insistió contra la propuesta franco-alemana. El detalle En ese marco, China confía en que tanto Francia como Alemania se mantengan "firmes" en la apertura y el libre comercio, respetando las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), y que "no animen a la UE a recurrir a la menor ocasión a herramientas proteccionistas", añadió el portavoz chino.

"(Esperamos que Francia y Alemania) no politicen en exceso ni conviertan en asuntos de seguridad las cuestiones económicas y comerciales, para evitar tomar un camino equivocado que termine volviéndose en su contra", advirtió.

La UE busca destrabar el diálogo comercial con China para evitar choques. Cortesía de la Unión Europea Estas declaraciones se difundieron tras que la Comisión Europea recibiera favorablemente la propuesta franco-alemana de dotar a la UE de nuevos instrumentos de protección frente a las prácticas comerciales "desleales" de terceros países, al considerar que este planteo está en intrínseca relación con la postura del Ejecutivo comunitario. El portavoz de la Comisión, Olof Gil, señaló el lunes que "esta iniciativa se alinea con la labor de la Comisión Europea y con la postura clara de su presidenta en materia de competitividad y de enfoque respecto a los socios comerciales, incluida China". Además, añadió que el asunto se abordará en la cumbre de líderes europeos prevista en Bruselas los próximos días 15 y 16. En su carta a la Comisión, el canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente francés, Emmanuel Macron, defendieron que, además del "pleno uso de los instrumentos existentes", se requiere un marco integral que los complemente con nuevas medidas jurídicas. En su carta a la Comisión, el canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente francés, Emmanuel Macron, defendieron que, además del "pleno uso de los instrumentos existentes". El anuncio de estas medidas antecede a la gira oficial por Pekín que emprenderá el comisario de Comercio de la UE, Maroš Šefovi. El objetivo central de la misión es destrabar el diálogo para esquivar un choque comercial directo y amortiguar el marcado desequilibrio en la balanza bilateral, un déficit que la Unión Europea atribuye directamente a las distorsiones que provocan los subsidios estatales chinos y sus presiones de mercado.