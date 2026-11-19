El encuentro se extendió durante 80 minutos y dejó definiciones sobre prevención de conflictos, seguridad nuclear, comercio internacional y cooperación tecnológica. Cada mandatario expuso sus prioridades y planteó los desafíos que considera centrales para el escenario mundial.

Los presidentes de China, Estados Unidos y Rusia coincidieron en la necesidad de mantener el diálogo y trabajar para preservar la estabilidad internacional, aunque cada uno puso el foco en distintos aspectos . Tras una reunión de aproximadamente 80 minutos en Shenzhen, Xi Jinping calificó el encuentro como positivo y constructivo , Donald Trump destacó la responsabilidad de las tres potencias nucleares para evitar una guerra y Vladímir Putin manifestó que Moscú está dispuesto a cooperar con Washington y Pekín en cuestiones de seguridad, comercio y desarrollo tecnológico .

La cumbre reunió por primera vez en un encuentro trilateral a Xi, Trump y Putin, en el marco del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Luego de las conversaciones, los mandatarios compartieron sus impresiones sobre los resultados de la reunión y señalaron los temas en los que consideran importante avanzar de manera conjunta.

El presidente chino definió la reunión como una instancia positiva, constructiva y fructífera . Al referirse a los puntos de coincidencia, señaló que los tres países reconocieron la importancia de preservar la paz mundial y valorar los esfuerzos realizados para conseguirla.

Xi también remarcó que las grandes potencias deben tener en cuenta las preocupaciones legítimas de seguridad de otros Estados y evitar que las diferencias deriven en nuevos enfrentamientos . Para el mandatario, la negociación sigue siendo el camino adecuado para resolver los desacuerdos. “Hay esperanza de paz mientras el diálogo no cese y la puerta no se cierra” , expresó durante su intervención.

Xi Jinping calificó el encuentro como positivo y pidió mantener el diálogo entre las potencias para evitar conflictos y fortalecer la cooperación internacional.

Además, sostuvo que los acuerdos alcanzados deben traducirse en acciones concretas y que los tres gobiernos necesitan mantener una comunicación permanente para afrontar los desafíos internacionales.

Por otra parte, Xi se refirió específicamente al vínculo entre China y Estados Unidos. Aseguró que la relación bilateral atraviesa una etapa estable y positiva y que ambos países deben sostenerla sobre la base del respeto, la equidad y la reciprocidad. También hizo referencia a Taiwán y pidió a Washington evitar decisiones que puedan generar tensiones en ese vínculo.

Trump puso el foco en la responsabilidad de las potencias nucleares

Donald Trump señaló que Estados Unidos, China y Rusia tienen un papel especialmente importante en la protección de la paz mundial debido a su condición de potencias nucleares.

Durante su intervención, el presidente estadounidense planteó que los tres gobiernos deben trabajar para impedir la expansión de las armas atómicas y reducir los riesgos que representa su posible utilización.

Trump consideró que el encuentro tenía una relevancia histórica y remarcó que la comunicación entre los líderes es fundamental para resolver los problemas internacionales. También expresó su expectativa de que puedan coordinar esfuerzos para proteger a la población mundial y construir un escenario internacional más seguro.

Donald Trump destacó la responsabilidad de Estados Unidos, China y Rusia en la prevención de una guerra nuclear y pidió mantener el diálogo para reducir los riesgos de un conflicto internacional.

Putin ofreció cooperación en seguridad, comercio y tecnología

El presidente ruso también se mostró dispuesto a avanzar en acuerdos con China y Estados Unidos. Durante su participación, recordó que los tres países tuvieron un papel importante en la victoria de la Segunda Guerra Mundial y sostuvo que comparten una responsabilidad en el mantenimiento de la estabilidad internacional.

Putin hizo hincapié en la necesidad de respetar los principios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y buscar soluciones negociadas para los conflictos. “Salvaguardar los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y mantener la paz internacional son responsabilidades compartidas”, afirmó.

Vladímir Putin recordó el papel de las tres potencias en la Segunda Guerra Mundial y destacó la importancia de respetar los principios de la ONU para preservar la paz y evitar nuevos conflictos.

Además de las cuestiones vinculadas con la seguridad, el mandatario mencionó otras áreas en las que considera posible profundizar el trabajo conjunto. Entre ellas, incluyó el comercio internacional, el suministro de energía y alimentos y la regulación de la inteligencia artificial.

“Rusia está dispuesta a colaborar con China y Estados Unidos para promover un comercio internacional libre y abierto, salvaguardar la seguridad energética y alimentaria, y fortalecer la cooperación internacional en materia de gobernanza de la inteligencia artificial”, sostuvo.