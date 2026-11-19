El mandatario estadounidense rechazó imponer límites al desarrollo de la IA y defendió el liderazgo tecnológico de su país. El líder chino, en cambio, pidió cooperación para mantenerla "bajo control humano".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , rechazó cualquier regulación que limite el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) , aunque reconoció que la tecnología presenta algunos aspectos negativos que requieren atención. Sus palabras tuvieron lugar durante su intervención en la sesión plenaria del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), celebrada en Shenzhen , y chocaron con las expuestas por el anfitrión, el líder chino Xi Jinping , quien planteó la necesidad de reforzar la cooperación entre ambas potencias para mantener la inteligencia artificial bajo control humano.

“Tenemos que vigilarla. Tenemos que ser cuidadosos. Tenemos que valorarla. Es casi completamente buena, pero tiene algunos elementos malos. Y tenemos que ser muy cuidadosos al gestionar esos aspectos negativos ”, afirmó el mandatario ante los líderes de la región.

Sin embargo, Trump dejó en claro que su gobierno no permitirá medidas que puedan frenar el avance de la industria. “Nos oponemos a cualquier forma de regulación estricta o a cualquier medida destinada a controlar y sofocar la Super Inteligencia , y, francamente, no permitiremos que eso ocurra”, sostuvo.

En esa línea, el presidente estadounidense defendió el potencial de la IA y advirtió sobre las consecuencias de limitar su desarrollo. “No queremos hacer nada que destruya el tremendo potencial de esta tecnología” , declaró. “No permitiremos que eso suceda”, agregó.

Trump también aseguró que Estados Unidos se encuentra a la vanguardia del sector y presentó el desarrollo de la inteligencia artificial como la mayor transformación tecnológica desde la Revolución Industrial. Sus declaraciones se producen en medio de la creciente competencia con China por el liderazgo en una industria que concentra inversiones millonarias y genera tensiones en materia comercial, tecnológica y de seguridad.

De hecho, pocos días antes, Washington había tomado medidas para impedir que varios países facilitaran a empresas chinas el acceso remoto a chips y servidores avanzados de IA. A ese escenario se sumó el supuesto escándalo de espionaje que involucra a Nvidia Corp. (NVDA) y a su ahora exCEO, Jensen Huang, que terminó por opacar parte de la agenda de Trump durante su viaje a Asia para participar de dos cumbres internacionales.

Huang, quien tuvo un papel central en la definición del enfoque de la Casa Blanca sobre China y de su política de inteligencia artificial, admitió haber mantenido una relación extramatrimonial con una mujer investigada por el gobierno estadounidense por su presunta colaboración con una agencia de espionaje china y por haber participado en el contrabando de chips.

Trump defendió la economía estadounidense, Xi Jinping pidió cooperación en IA

Durante su discurso, el mandatario también vinculó el crecimiento de la economía estadounidense con la ola de inversiones impulsada por la inteligencia artificial, en particular por el elevado nivel de desembolsos de capital que demanda su desarrollo.

Además, defendió el desempeño económico de Estados Unidos y aseguró que la inflación se encontraba bajo control. Sin embargo, mencionó una tasa del 2%, un dato que no coincide con los registros de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), que ubican al índice por encima del 3% desde marzo.

En paralelo a la postura de Trump, Xi Jinping planteó la necesidad de reforzar la cooperación entre ambas potencias para mantener la inteligencia artificial bajo control humano. Según informó la agencia estatal Xinhua, el mandatario transmitió esa posición a Trump durante el encuentro bilateral.

"China y Estados Unidos deberían reforzar la comunicación y la coordinación para protegerse de los riesgos de seguridad de la inteligencia artificial y garantizar que la inteligencia artificial permanezca siempre bajo control humano", señaló Xi, de acuerdo con la agencia china.

La seguridad tecnológica es uno de los puntos de preocupación compartidos por Washington y Beijing, pese a la intensa rivalidad que mantienen por el liderazgo del sector. Entre los riesgos aparecen los ataques informáticos contra infraestructuras críticas y el posible uso de estas herramientas para facilitar la fabricación de armas biológicas.

También crece la preocupación por los agentes de inteligencia artificial capaces de ejecutar tareas en internet con una intervención humana mínima. En ese contexto, bots de OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT, consiguieron vulnerar páginas web, entre ellas un portal del Gobierno australiano y varios sitios de la administración estadounidense. Los episodios fueron seguidos por informes similares de otros laboratorios.

El uso militar de la IA y su aplicación en sistemas de vigilancia masiva también aparecen entre los posibles focos de conflicto entre las dos principales potencias tecnológicas.

En septiembre, Trump y Xi habían acordado establecer un canal de comunicación urgente para abordar incidentes relacionados con la inteligencia artificial. Los detalles de ese mecanismo debían definirse durante la jornada de este jueves.

La posición del mandatario chino sobre el tema no es nueva. Durante el verano, Xi había sostenido que la tecnología debía permanecer "siempre bajo control humano" y reclamado más "leyes y reglamentos, supervisión tecnológica, sistemas de alerta temprana y de respuesta de emergencia".

En la cumbre de APEC, el miércoles, el dirigente chino también había convocado a sus pares a "profundizar la cooperación en la economía digital y la inteligencia artificial", aunque sin precisar medidas concretas.