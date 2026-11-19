El mandatario ruso destacó el antecedente histórico de las tres potencias durante la Segunda Guerra Mundial y planteó acuerdos en materia de comercio, energía, alimentos e inteligencia artificial, con el objetivo de fortalecer la estabilidad internacional y evitar nuevos conflictos.

La propuesta de Vladímir Putin para acercar a Rusia, China y Estados Unidos en medio de las tensiones globales.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, expresó su disposición a trabajar junto a China y Estados Unidos para impulsar la paz y la seguridad internacional . El planteo fue realizado durante una reunión con Donald Trump y Xi Jinping en la ciudad china de Shenzhen, donde los tres mandatarios mantuvieron un encuentro de aproximadamente 80 minutos para analizar los principales desafíos mundiales y las posibilidades de cooperación entre sus países.

La cumbre tuvo un carácter histórico porque reunió por primera vez en una misma mesa a los presidentes de las tres principales potencias. La reunión se desarrolló en el marco del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y estuvo atravesada por temas como los conflictos internacionales, la seguridad energética y los riesgos de una eventual escalada nuclear.

Durante su intervención, Putin recordó que Rusia, China y Estados Unidos compartieron un papel central en la victoria de la Segunda Guerra Mundial . A partir de ese antecedente, sostuvo que las tres naciones tienen una responsabilidad común en la preservación de la estabilidad global.

El mandatario ruso hizo referencia a la importancia de respetar los principios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de trabajar de manera conjunta para evitar nuevos conflictos. “ Salvaguardar los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y mantener la paz internacional son responsabilidades compartidas , mientras que abordar de la forma adecuada los puntos críticos redundantes es de interés común”, afirmó.

Además, Putin mencionó distintas áreas en las que considera posible avanzar mediante acuerdos entre Moscú, Pekín y Washington. Entre ellas, destacó el comercio internacional , el abastecimiento de energía y alimentos y la regulación de la inteligencia artificial .

“Rusia está dispuesta a colaborar con China y Estados Unidos para promover un comercio internacional libre y abierto, salvaguardar la seguridad energética y alimentaria, y fortalecer la cooperación internacional en materia de gobernanza de la inteligencia artificial”, sostuvo el presidente ruso.

Vladímir Putin planteó fortalecer la cooperación entre Rusia, China y Estados Unidos en materia de comercio, energía, alimentos e inteligencia artificial.

Los principales temas de la cumbre entre Trump, Putin y Xi

El encuentro también permitió establecer algunos puntos de acuerdo entre los tres gobiernos. Según el comunicado conjunto difundido después de la reunión, los mandatarios expresaron su respaldo a una reforma de la ONU para mejorar su capacidad de respuesta ante los problemas internacionales.

Otro de los ejes fue la seguridad energética. Los países manifestaron su intención de incrementar la producción y el suministro de derivados del petróleo, además de garantizar un abastecimiento estable.

La cuestión nuclear ocupó un lugar central en las conversaciones. Los tres presidentes coincidieron en que una guerra de esas características no puede tener vencedores y se comprometieron a mantener un diálogo para reducir los riesgos y evitar la proliferación de armas atómicas. También abordaron el alcance de los organismos internacionales y la necesidad de respetar las inmunidades de los funcionarios estatales.

Pese a la importancia política del encuentro, la reunión no estuvo acompañada por anuncios de grandes avances concretos en los conflictos internacionales.