Cuando Rusia comenzó a utilizar drones Geran-4 propulsados por motores a reacción contra Ucrania en mayo , el campo de batalla empezó a inclinarse a favor del Kremlin. Eran mucho más rápidos que los modelos anteriores de Rusia , impulsados por hélices, lo que sometió a una enorme presión las defensas ucranianas. Pero las nuevas armas también representaban un cambio de dimensiones globales. Eran el producto de una colaboración cada vez más intensa, y a menudo secreta, entre un eje de autocracias con objetivos coincidentes: Rusia, China, Irán y Corea del Norte .

Una vez que las fuerzas ucranianas pudieron inspeccionar un Geran-4 intacto , descubrieron que estaba basado en el dron suicida iraní Shahed , de ala delta, y que había sido mejorado con módulos diseñados por Rusia , incluida una nueva ojiva y un sistema de navegación óptica (ver gráfico). El motor a reacción y la antena antiinterferencias provenían de China , al igual que muchos otros componentes electrónicos. Las marcas internas mostraban que había sido fabricado en la planta de drones rusa de Alabuga, en Tartaristán , donde se cree que trabajan hasta 25.000 norcoreanos en un complejo repleto de maquinaria industrial china.

La colaboración de este eje de la maldad va mucho más allá del Geran-4 . Sus integrantes comparten tecnología y conocimientos militares de maneras que están alterando el equilibrio militar de Europa, Medio Oriente y Asia . La red de fabricantes, comerciantes, bancos y barcos que sustenta esta colaboración es cada vez más sofisticada y resistente. Y los vínculos económicos cada vez más estrechos hacen que el eje sea menos susceptible a la presión occidental. Todo esto dificulta la aplicación de las sanciones de la ONU y de Occidente .

Una de las consecuencias es que funcionarios occidentales y ucranianos creen que Corea del Norte obtuvo de Rusia gran parte de la tecnología de drones y de los conocimientos para utilizarlos que están presentes en el Geran-4 y otras armas. Esto formó parte de la compensación por el suministro de armas y de unos 16.000 soldados norcoreanos para ayudar a combatir en Ucrania. Componentes y tácticas similares de drones también están siendo utilizados por Irán en Medio Oriente . Según funcionarios ucranianos, Irán sigue enviando ingenieros de drones a Rusia, mucho después de haber compartido los diseños iniciales de los Shahed. “Siguen yendo y viniendo, intercambiando conocimientos”, afirma Vladyslav Vlasiuk, asesor presidencial ucraniano en materia de política de sanciones .

China, por su parte, envía regularmente oficiales militares y técnicos a instalaciones rusas que producen y operan drones militares . La capacidad de China para fabricar drones no tiene rival. Pero carece de experiencia en combate: su última guerra fue contra Vietnam en 1979. Por eso, está absorbiendo conocimientos rusos para mejorar sus propios diseños y tácticas de drones , con la esperanza de obtener una ventaja en un posible conflicto por Taiwán. A su vez, es probable que Rusia, Irán y Corea del Norte dependan cada vez más de la infraestructura de inteligencia artificial de China para realizar ciberataques, campañas de desinformación y desarrollar armas autónomas.

El eje también está inclinando el equilibrio nuclear mundial. Mientras China suministra a Rusia maquinaria, componentes para drones y otros artículos de “doble uso” (con aplicaciones civiles y militares), el Kremlin la ayuda a construir un sistema de alerta de misiles y submarinos nucleares con misiles más silenciosos, según funcionarios occidentales. Rusia y China también están facilitando ahora el objetivo de Corea del Norte de convertirse en una potencia nuclear de pleno derecho. Y el apoyo encubierto de Rusia, China y Corea del Norte ayudó a Irán a sobrevivir a su conflicto con Estados Unidos e Israel.

Esta reconfiguración global fue el telón de fondo de una ostentosa reunión trilateral del 19 de noviembre entre Donald Trump, Vladimir Putin y Xi Jinping durante una cumbre de potencias de Asia-Pacífico en la ciudad china de Shenzhen. Algunos analistas compararon el encuentro con la Conferencia de Yalta de 1945. Pero los funcionarios involucrados no esperaban ningún avance significativo. Mientras tanto, el eje sigue fortaleciéndose.

La naturaleza de la coalición del eje es objeto de debate entre funcionarios y académicos occidentales. Algunos la consideran una alianza emergente de autocracias revisionistas que amenazan la democracia en todo el mundo. La comparan con el bloque del Este durante la Guerra Fría o con la alianza del Eje en la Segunda Guerra Mundial. Un libro publicado este año por la Foundation for Defence of Democracies, un centro de estudios estadounidense de línea dura, contabilizó más de 600 casos de cooperación en materia de seguridad entre los integrantes del eje entre 2019 y 2025, con un marcado aumento desde 2022. Bradley Bowman, su autor principal, sostiene que esta cooperación supera en algunos aspectos a la de las potencias originales del Eje. Está “ganando impulso y haciendo que cada adversario sea mucho más formidable de lo que sería de otro modo”.

Los escépticos consideran que el grupo se parece más a un “eje de conveniencia” temporal, sin objetivos comunes a largo plazo ni compromisos de defensa mutua inquebrantables. Advierten que exagerar la amenaza podría acercar aún más a los cuatro países. Aunque China tiene un tratado de defensa mutua con Corea del Norte desde 1961, su compromiso con ese acuerdo es cuestionable. Rusia firmó uno nuevo con los norcoreanos en 2024 y una “asociación estratégica” más limitada con Irán el año pasado. Por lo tanto, este conjunto de vínculos bilaterales está muy lejos de constituir una alianza formal como la OTAN, cuyos integrantes están formalmente comprometidos a defender a cualquier otro miembro que sea atacado.

Una comparación más cercana podría ser la de las potencias del Eje durante los tres años anteriores al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Coordinaron sus políticas exteriores, sus servicios de inteligencia y sus asuntos militares, pero en gran medida de manera puntual, hasta que Alemania e Italia firmaron su “Pacto de Acero” en 1939. En 1940 se sumó un tratado de defensa tripartito que incluyó a Japón. Otra analogía es la de un sindicato de jefes mafiosos, que cooperan y compiten simultáneamente. Lo que los une es el desprecio por la ley y la dependencia de redes clandestinas de transporte y financiación.

Aunque no se cree que se celebren reuniones cuatripartitas del eje, los cuatro países suelen votar en conjunto en la ONU, lo que ayuda a protegerse mutuamente de sanciones y otras medidas. China, Rusia e Irán también coordinan formalmente sus acciones a través de organizaciones internacionales como la Organización de Cooperación de Shanghái y los BRICS (que incluyen a Brasil, Rusia, India y China). Pero, con mayor frecuencia, los cuatro países se apoyan entre sí mediante acuerdos transaccionales, bilaterales y encubiertos. El espionaje y el robo de información entre ellos son habituales. Y a menudo se reservan sus mejores tecnologías militares: comparten lo suficiente para evitar una derrota, pero no para garantizar una victoria.

El enemigo de mi enemigo

Lo que los une es el deseo común de desafiar el liderazgo global de Estados Unidos y dominar sus respectivas regiones. “No creo que tengan en mente un orden alternativo. Simplemente intentan alterar el orden estadounidense y después buscan sacar provecho de eso”, afirma Victor Cha, exfuncionario estadounidense de seguridad nacional que actualmente trabaja en el Center for Strategic and International Studies, un centro de estudios de Washington. Pero lo que comenzó como alineamientos transaccionales sentó las bases de “la infraestructura para algo que podría durar más tiempo”, sostiene. Esa afinidad también puede observarse en su propaganda: los medios estatales de Rusia y China, en particular, comparten habitualmente contenidos entre sí y, cuando les conviene, difunden los mensajes del otro.

Los integrantes del eje todavía tienen objetivos diferentes y, a menudo, contradictorios. China, por ejemplo, está preocupada porque la creciente influencia rusa en Corea del Norte está envalentonando a su líder, Kim Jong Un. A cambio de su ayuda en Ucrania, el Kremlin le proporcionó apoyo económico y tecnología militar que lo ayudaron a reforzar sus arsenales convencionales y nucleares. Esto preocupa a China, que durante mucho tiempo buscó evitar otra guerra en su frontera nororiental. Si Corea del Norte llegara a obtener un arsenal nuclear de pleno derecho, China teme que pudiera provocar un ataque estadounidense o impulsar a Corea del Sur y Japón, ambos aliados de Estados Unidos, a desarrollar armas nucleares que apuntarían tanto contra China como contra el territorio de Kim.

Y, sin embargo, durante el último año, China revitalizó sus relaciones con Kim, dejó de expresar públicamente sus objeciones a su programa de armas nucleares, amplió los vínculos de transporte transfronterizos y levantó restricciones comerciales. A medida que la economía norcoreana se recupera, el país dispone de más recursos para gastar en armas nucleares. Y sus fuerzas convencionales se están convirtiendo en una amenaza mayor para Corea del Sur, a medida que las tropas norcoreanas curtidas en combate regresan a casa y adoptan tecnologías y tácticas perfeccionadas en Ucrania y Medio Oriente.

China y Rusia también tienen objetivos y estrategias divergentes en Medio Oriente. China quiere estabilizar la región, donde ahora mantiene estrechas relaciones con los Estados árabes del Golfo que Irán bombardeó. Muchos de ellos le suministran petróleo o gas. Preocupada porque los altos precios de la energía están agravando su desaceleración económica, China también espera reabrir el estrecho de Ormuz. Rusia, por el contrario, busca desestabilizar la región, elevar los precios del petróleo y obtener influencia en las negociaciones con Estados Unidos sobre Ucrania.

Pero Xi y Putin comparten suficientes intereses en Medio Oriente como para que sus acciones sean complementarias. Ninguno quiere un Irán completamente armado con armas nucleares. Sin embargo, ambos están ansiosos por garantizar que su régimen no colapse (y posiblemente sea reemplazado por una alternativa alineada con Occidente). También consideran que la guerra en esa región es una forma útil de desviar los recursos militares estadounidenses y debilitar el apoyo público a sus intervenciones militares en el extranjero.

Los intereses de seguridad del eje parecen ser lo suficientemente compatibles como para que su cooperación en una amplia variedad de tecnologías militares se profundice. Cuando Rusia comenzó a utilizar misiles balísticos norcoreanos KN-23 en 2023, estos solían fallar sus objetivos o explotar en el aire. Desde entonces, Rusia los hizo más precisos y maniobrables al incorporar nuevos componentes, incluido un receptor fabricado en China que los conecta con las redes satelitales rusas y chinas. Según expertos ucranianos, la carga explosiva también cambió a hexógeno, un material más potente fabricado en Rusia. Y el KN-23 ahora puede transportar ojivas de racimo, que provocan daños en un área más extensa. Esas y otras mejoras parecen haber llegado también a Corea del Norte, que realizó una serie de pruebas de misiles en las últimas semanas.

Los misiles de Irán también se están volviendo más precisos. Los que impactaron en las instalaciones de licuefacción de gas de Qatar, en Ras Laffan, destruyeron con precisión dos “cajas frías”, las partes más importantes y difíciles de reparar de la planta. Irán también pudo atacar radares, aviones e instalaciones estadounidenses en todo el Golfo. La base británico-estadounidense de Diego García, en el océano Índico, también fue blanco de ataques, al igual que buques de guerra estadounidenses frente a Irán.

Aunque muchos de los misiles iraníes se basan en antiguos diseños norcoreanos, el país ya no necesita conocimientos externos para fabricarlos y desarrolló su propia generación de misiles de combustible sólido que pueden dispararse rápidamente. Aun así, según funcionarios occidentales, su reciente precisión podría derivar de la ayuda de los servicios de inteligencia chinos y rusos para identificar objetivos. Creen que Irán tiene acceso a un satélite chino de vigilancia. Y quizás más importante aún, Irán (al igual que Rusia y Corea del Norte) ahora puede utilizar el sistema chino de navegación satelital BeiDou para ayudar a guiar sus misiles.

Irán también sigue dependiendo de maquinaria, componentes y materiales especializados provenientes del extranjero, especialmente de China. El apoyo más evidente se da a través de los suministros chinos de productos químicos precursores para combustible sólido, en particular perclorato de sodio. Un buque chino que transportaba ese producto químico explotó el año pasado en un puerto iraní. Y los barcos chinos continuaron entregándolo este año. También hay pruebas de que se suministran componentes chinos a las milicias aliadas de Irán, incluidos Hezbolá en Líbano y los hutíes en Yemen. En julio se obtuvieron detalles valiosos del contenido de cuatro contenedores incautados en Adén, con carga china destinada a un puerto controlado por los hutíes. Un análisis de Conflict Armament Research, un centro de estudios, muestra que incluían piezas para misiles iraníes. Esos componentes parecen haber sido fabricados a medida por una empresa china.

Es difícil determinar si el Gobierno chino es cómplice de esas exportaciones. Niega suministrar armas a Irán, Rusia o Corea del Norte. Pero gran parte de lo que exporta a los tres países son artículos de doble uso, como productos electrónicos y maquinaria industrial. Esas exportaciones sostienen sus programas militares y sus economías en general, mientras que los bienes de consumo chinos ayudan a mantener tranquilas a sus poblaciones. Rusia, en particular, depende de las importaciones procedentes de China, que se espera que alcancen entre 120.000 y 130.000 millones de dólares este año, un aumento del 80-90% desde 2021. Mientras los gobiernos occidentales prohíben la venta a Rusia de artículos de doble uso necesarios para fabricar armas, se cree que China suministra hasta el 90% de ellos.

Aunque parte de este comercio se realice sin el conocimiento del Gobierno chino, muchos funcionarios occidentales creen que, dadas sus formidables capacidades de vigilancia, este lo aprueba en secreto o hace deliberadamente la vista gorda ante exportaciones que sabe que serán utilizadas con fines militares. El motor original del Geran-4, por ejemplo, fue fabricado por una empresa china cuyo sitio web especifica que puede utilizarse en misiles de crucero y drones. China endureció los controles de exportación de motores para drones en octubre. Pero funcionarios ucranianos creen que Rusia ya localizó la producción en Alabuga.

Las armas rusas e iraníes también suelen contener componentes electrónicos occidentales. Pero en su mayoría se importan a través de una compleja red de empresas comerciales e intermediarios, muchos de los cuales tienen sede en China o Hong Kong. China se niega a aplicar las sanciones occidentales impuestas a decenas de esas empresas por suministrar artículos destinados a uso militar a Rusia, Irán o Corea del Norte. Este año, China introdujo normas que penalizarían a empresas y personas extranjeras por cumplir los controles de exportación o las sanciones impuestas a empresas chinas por otros gobiernos.

Los grandes bancos chinos todavía suelen cumplir las sanciones occidentales, por temor a ser excluidos de los sistemas de pagos y compensación en dólares estadounidenses. Pero China construyó una red de instituciones y mecanismos financieros alternativos que está en gran medida aislada de las sanciones occidentales. También aceleró los esfuerzos para “desdolarizar” su comercio con Rusia, Irán y otros países sancionados. Más del 95% del comercio de Rusia con China se realiza ahora en yuanes o rublos, frente a aproximadamente el 25% de hace cinco años.

El juego de las apariencias

Esto permite el comercio de petróleo que sostiene al eje (ver gráfico). China importa alrededor del 90% de las exportaciones petroleras de Irán y aproximadamente la mitad de las de Rusia. Como China paga principalmente en yuanes, Irán y Rusia pueden utilizar esos ingresos para financiar compras de tecnología china de doble uso. Y el petróleo se transporta en su mayor parte mediante una “flota en la sombra” de petroleros envejecidos, muchos de los cuales son propiedad de empresas fantasma y están gestionados a través de ellas en Hong Kong y China continental (así como en Dubái). Esas tácticas fueron utilizadas primero por Irán, pero Rusia las emplea cada vez más. Como resultado, la flota en la sombra se expandió hasta superar los 3.000 barcos, frente a unos 200 en 2022. Mientras tanto, Corea del Norte importa casi todo su petróleo por tierra desde China y Rusia.

Los vínculos de transporte también se están intensificando. China y Rusia están construyendo un nuevo gasoducto transfronterizo que debería inaugurarse en 2027; abrieron nuevos puentes ferroviarios y viales y están planificando nuevos cruces ferroviarios. También cooperan estrechamente para ampliar la Ruta Marítima del Norte a través del Ártico. Desde septiembre, Rusia y China abrieron nuevos puentes viales transfronterizos hacia Corea del Norte. Mientras tanto, los vínculos rusos y chinos con Irán le proporcionan una ventana al mundo exterior. Las aerolíneas iraníes siguen volando entre Teherán, Moscú y Shanghái. El transporte marítimo entre Rusia e Irán a través del mar Caspio aumentó considerablemente este año. Lo mismo ocurrió con el transporte ferroviario de mercancías desde China hacia Irán a través de Asia Central.

Una mayor colaboración entre los integrantes del eje no es inevitable. Si las guerras en Irán y Ucrania terminan, la demanda de tecnología militar podría disminuir, al igual que el comercio de petróleo sujeto a sanciones. Con menos incentivos para cooperar, las sospechas mutuas podrían profundizarse. Los integrantes del eje temen volverse dependientes unos de otros y, si tuvieran la oportunidad, les gustaría ampliar sus vínculos comerciales con Occidente. Eludir las sanciones agrega costos y las empresas chinas, en particular, temen perder el acceso a los mercados de los países ricos. Con acciones coordinadas y un liderazgo firme de la Casa Blanca, eso podría darle a Estados Unidos y a sus aliados cierto margen de presión. Por ahora, sin embargo, el eje representa un desafío para el que Occidente no tiene una buena respuesta.

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