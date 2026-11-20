Entre los beneficiarios figuran Alibaba, Tencent, Baidu y BYD, empresas que el Pentágono incluye en su lista de firmas presuntamente respaldadas por el ejército chino, según el comité de la Cámara de Representantes. Los detalles, en la nota.

EEUU permitió exportar 879.000 chips de IA a empresas chinas entre diciembre de 2025 y mayo de 2026.

El gobierno estadounidense autorizó envíos de casi 900.000 chips avanzados de inteligencia ‌artificial fabricados por Nvidia ‌y AMD para empresas chinas entre diciembre de 2025 y mayo de 2026.

Esta autorización fue informada el día de ayer por el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

En ese marco, las autorizaciones del Departamento de Comercio para el envío de 879.000 chips incluían 75.000 para Alibaba, 150.000 para Tencent, 43.000 para Baidu y 4.000 para BYD. Cabe precisar que todas estas empresas están incluidas en la lista del Pentágono de empresas presuntamente respaldadas por el ejército chino, según el ‌comité.

Esta revelación poco habitual sobre las licencias de exportación de chips llega cuando la administración Trump está bajo una lupa más fuerte, luego del escándalo global con la relación extramarital entre Jensen Huang, ex CEO de Nvidia, y una supuesta espía china, un episodio que reforzó los pedidos en Washington de endurecer la política hacia China.

Según los documentos, las empresas pidieron autorización para despachar más de 3,4 millones de chips al país asiático en ese lapso. Por el momento no se sabía cuántos permisos derivaron en envíos reales de procesadores como el H200 de Nvidia y el MI325X, su par de AMD.

Las noticias sobre Huang pusieron el foco en casos de contrabando de chips de ‌IA de Nvidia a China que quedaron impunes, lo que incrementó la presión sobre Trump para que actúe con fuerza contra las amenazas tecnológicas chinas.

Las noticias sobre Huang pusieron el foco en casos de contrabando de chips de ‌IA de Nvidia a China que quedaron impunes. Imagen creada con IA

Las declaraciones de EEUU y de las empresas

El Departamento de Comercio señaló que su enfoque para conceder licencias de exportación del H200 "se basa en una norma publicada en el Registro Federal en enero de 2026, que impone importantes requisitos adicionales relacionados con la seguridad nacional a los solicitantes de licencias para que puedan optar ‌a una evaluación caso por caso, en lugar de una presunción de denegación".

Chris McGuire, exfuncionario estadounidense y experto en la disputa tecnológica entre Estados Unidos y China, dijo: "El hecho de que más del 30% de los ‌chips de inteligencia artificial enviados a China se destinaran a empresas que el Departamento de Guerra ha designado como empresas militares chinas es asombroso y pone en duda que Comercio haya realizado una revisión seria de seguridad nacional antes de aprobar estas licencias".

Nvidia afirmó en un comunicado que las autorizaciones estaban "sujetas a condiciones estrictas y a volúmenes limitados". Añadió que, "pese a haber recibido algunas licencias, desde entonces hemos dejado de enviar chips H200 a China".

Controversia y Seguridad: La medida genera dudas sobre la revisión de seguridad nacional, dado que las empresas están vinculadas al ejército chino.

Por su parte, AMD aseveró que "cumple las leyes y normativas estadounidenses aplicables ‌en materia de control de exportaciones y mantiene procesos rigurosos para garantizar su cumplimiento en todas nuestras operaciones mundiales".