Colecta de Santi Maratea: se conoció la fecha en la que Independiente recibirá los fondos

El dirigente también aseguró que e l club mantiene un constante diálogo con el América de México y que ya acordaron la forma de pago, ya que un primer paso para cumplir con las obligaciones es pagarle cerca de u$s 6 millones al cuadro azteca.

El también precandidato a gobernador bonarense por el Pro señaló que el día exacto en el que Independiente contará con los recursos para hacer frente a su deuda con el América todavía “ no está definido ”. No obstante, advirtió que “todo está listo para (que la transacción sea ejecutada) la semana que viene ”.

Grindetti aclaró que el dinero y el fideicomiso “lo maneja Maratea”. “Nosotros vamos a recibir los fondos”, aseveró.

La defensa a la gestión de Maratea

Con relación a este asunto, Grindetti informó que, después de la estrepitosa salida de Fabián Doman en abril, tuvo conversaciones con el equipo mexicano para llegar a un acuerdo sobre un "pago parcial" de la deuda total pendiente.

"Creo que estamos en buen camino para que Independiente quede libre de esa deuda a finales de la próxima semana", afirmó en una entrevista con Todo Noticias (TN), refiriéndose a la recaudación liderada por el cuestionado influencer, que contó con aportes de aficionados y exjugadores del club de la zona sur.

Grindetti defendió la labor y transparencia de Maratea en cuanto a la seguridad del dinero recaudado y criticó a la Inspección General de Justicia (IGJ) luego de que el equipo de abogados y contadores contratados por el influencer se retrasara dos días en la presentación del fideicomiso a fines de mayo, y el organismo lo considerara "irregular" e "ineficaz".

"Es solo un pretexto, es como un gato que tiene cabeza de gato, cola de gato y dice 'miau'", ironizó, y agregó: "No tienen ninguna razón importante para involucrarse en esto".

Las dudas de la Inspección General de Justicia

La IGJ puso la lupa sobre el contrato del "Fideicomiso Maratea Rojo GoGo", en el cual el fiduciario, es decir, Maratea, estableció un "domicilio especial" en Neuquén.

"No nos han presentado ningún contrato, tenemos conocimiento del contrato que se inscribió en Neuquén y está lleno de deficiencias. No existen normas de protección a favor de terceros, ni garantías a favor de Independiente, no hay un sistema de información riguroso. Hay una opacidad que resulta muy llamativa", detalló el titular de la IGJ, Ricardo Nissen, a comienzos de junio.

Además, Nissen mencionó: "Lo que más nos llamó la atención, y por eso la IGJ intervino en el problema, es el hecho de que se haya inscrito en una localidad que no tiene absolutamente ninguna conexión con el fideicomiso y es conocida por ser el lugar donde se inscriben todos los fideicomisos que necesitan una salida rápida".

Hasta el momento, Maratea informó que la colecta superó los $845.000.000 de pesos. Sin embargo, esta cantidad dista de los u$s20.000.000 que necesarios para que Independiente pueda saldar las deudas que acumuló en los últimos tiempos.

Asimismo, el organismo criticó la utilización de Mercado Pago para la recaudación, ya que solo es un "proveedor de pago" pero no una entidad financiera.