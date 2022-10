Almuerzos reservados y el discurso de Alberto Fernández: los candidatos mostraron cartas ante los empresarios

En su exposición, el presidente presentó datos y mostró que la Argentina va a crecer este año más del 4% y, a pesar que el presupuesto proyecta 2% para 2023, se manifestó confiado en que la expansión puede ser superior.

Enfatizó que crece el empleo – se crearon más de 1.300.000 puestos de trabajo- y que las exportaciones, tanto industriales como de servicios, se ubicarían hacia fin en año en torno de los 100.000 millones de dólares. Señaló asimismo que se ha alcanzado un nivel de inversiones muy alto.

El presidente realizó un repaso histórico para concluir que su gobierno, a pesar de haber sufrido dos años de pandemia y enfrentar ahora las consecuencias de una guerra dijo, “fue Alberto Fernández” quien pudo gobernar y lograr los resultados antes señalados.

Previamente, el primer mandatario, cuestionó a los candidatos con discursos negativos, agoreros. En fuentes de la Casa Rosada se señala que Fernández sigue manteniendo su aspiración de ser reelecto.

Selectivos

Una novedad de este encuentro fue que se realizaron almuerzos exclusivos para los CEO de las empresas sponsors de IDEA. Se tendieron seis mesas – separadas y cerradas – de las que participaron los políticos Patricia Bullrich, Facundo Manes y Javier Milei y los economistas Roberto Lavagna, Jorge Neme y Carlos Melconian.

Como suele ocurrir, fueron numerosos los inscriptos para participar de las comidas con Melconian y con Lavagna. Tuvieron lugar en el Golf Club de Mar del Plata que cerró su restaurante para recibir a los asistentes. Los restantes almuerzos se realizaron en el piso 12 del Hotel Sheraton, sede del Coloquio.

Entre los políticos, la más demandada fue Patricia Bullrich. La presidente del PRO fue enfática en cuanto que desde la oposición reclaman una reducción del gasto público, consideró insuficiente el recorte de 1,2% del PIB propuesta en el proyecto de presupuesto, pero dijo que van a monitorear trimestralmente el cumplimiento de este objetivo para que el actual gobierno no les deje “una herencia imposible”.

Otro de los que despertó particular interés fue Roberto Lavagna, pese a que en el encuentro se encargó de enfatizar que no participa del actual gobierno. Pragmático, el ex ministro de Economía consideró que ahora la urgencia es recomponer las reservas y en este sentido consideró positivas medidas creativas como fue la implementación del dólar soja.

También comentó en el encuentro el amplio apoyo que Massa está teniendo por parte de organismos internacionales, particularmente el FMI. Y planteó la necesidad de una política fiscal equilibrada, pero aclaró que se requiere además un programa que incentive el crecimiento.

Neme, secretario de Planificación del Ministerio de Economía, sorprendió a los directivos de las empresas al rescatar al Ejercito por ser el gran transformador, en diferentes periodos de la Argentina. Rescató que el primer gran proyecto nacional fue liderado por Julio Argentino Roca. El funcionario sostuvo que aseguró la integridad territorial, la nacionalización de la capital federal y la vinculación de Argentina con las corrientes comerciales internacionales. De esta forma, encaminó a la Argentina a ser el país más rico y próspero de América del sur. El segundo militar fue Juan Domingo Perón en el sentido de promover la industrialización y los derechos sociales.

El funcionario recordó que esos dos proyectos se constituyeron sobre determinados actores. En el caso de Roca, con los gobernadores. Perón, por su parte, se apoyó en los sindicatos y el ejército.

Tras considerar que en la actualidad el ejército no es un actor decisivo, sostuvo que los empresarios “tienen una parte de los fierros”, y les propuso que “en vez de ceder para crecer, hay que liderar para crecer y eso no se basa en una fórmula económica, sino en una alianza social y política”, provocando aplausos de los asistentes.

Plan económico

Melconian presentó el plan económico que elaboró desde la Fundacion Mediterranea para el próximo gobierno. Comentan que el economista se manifestó dispuesto a ser ministro para aplicar este plan en caso de ser convocado. Rodolfo Santángelo, Enrique Szewach y Jorge Vasconcelos forman parte del equipo de Melconian. El economista, es bastante crítico de la gestión de Sergio Massa porque cree que la actual política esta conformada por parches.

Manes, por su parte, presentó su visión acerca de cuáles deben ser las políticas públicas que deben llevarse a cabo para sacar el país adelante. Estuvo acompañado por Marina Dal Poggetto y Marín Rapetti que tuvieron a su cargo la exposición sobre las propuestas económicas. Manes tuvo la oportunidad de mostrarse a los empresarios que es un candidato ”presidenciable” al tiempo que defiende la posibilidad de competir en las PAso.

Gasto Público

Durante la mañana de este viernes, algunas cifras pusieron de relieve el deterioro de la economía. De los últimos 41 años, 18 fueron recesivos en la Argentina, cifras que ubican al país entre los tres con peor desempeño del mundo, sostuvo Esteban Domecq, asesor económico de IDEA.

En este coloquio, IDEA decidió tomar una actitud proactiva realizando propuestas concretas para un mejor uso de los recursos públicos. La presentación estuvo a cargo de Javier Goñi, director de Idea y gerente general de Ledesma quien planteó la necesidad del “equilibrio fiscal como política de Estado, ya que da previsibilidad tiene que ser de largo plazo”.

Al respecto planteó cuatro pilares consistentes en la revisión del gasto público base cero, que el presupuesto no puede arrojar déficit primario, que el aumento del gasto primario no puede superar tasa de inflación y establecer reglas para el endeudamiento para la Nación, provincias y municipios, en relación a los ingresos que generan.

El tema del gasto público y el déficit fiscal fue abordado por cuatro economistas que aportaron soluciones prácticas. “Hace falta un programa de estabilización que contemple las reformas estructurales”, sostuvo Marina Dal Poggetto, directora ejecutiva de Eco Go Consultores. Dijo que “nos tenemos que poner de acuerdo en qué gastar” y planteó la incongruencia que se da poque “queremos los impuestos de Paraguay con el gasto de Suecia, y teniendo la productividad de Zambia”. Y afirmó, recordando a Miguel Bein, que se debe terminar con el deporte nacional de tratar de sacarle todos los pesos posibles al tesoro y los dólares al Banco Central.

Martín Redrado, director de Fundación Capital, propuso que haya una desindexación del gasto público a lo largo de los años, con una “regla que sea ley y que marque el sendero de balizamiento de las principales variables y que reduzca nominalidad del gasto hacia adelante”. El ex presidente del BCRA también aseveró que no son necesarios más de 8 ministerios (22 en la actualidad) y en las provincias las legislaturas deberían ser unicamerales.

Hernán Lacunza, director de Empiria Consultores y exministro de Economía alertó sobre la falta de convicción para contener el gasto público (no hay grieta en esta materia) pero se manifestó optimista al considerar que “hay una demanda de cambio” que por otra parte será forzada, evaluó, por la falta de recursos. Sostuvo que en el gobierno de Cristina Kirchner se gastaron los fondos de las AFJP y las reservas del BCRA, durante la gestión de Juntos por el Cambio se agotó el crédito externo y en la actual administración se utilizó al máximo la emisión. “Se acabaron las cajas”, afirmó Redrado complementando la idea. Sin embargo, Dal Poggetto dijo “yo no soy tan optimista, tengo miedo de lo que puede venir”. Y agregó: “los choques frontales ordenan. ¿Quién va a llevar el liderazgo si hay un nuevo choque de trenes? Busquemos los consensos antes”.

Por su parte, Osvaldo Giordano, ministro de Finanzas de la provincia de Córdoba, alertó que lo que prevalece es la mala organización. “No hay mala voluntad, sino que la organización compleja de los tres niveles (Nación, provincias y municipios) lleva a que terminemos con déficit y mala administración. Poner reglas es importante, pero hay que cambiar la organización”, remarcó.

Superávits gemelos

Tras estas presentaciones, los empresarios escucharon la palabra (grabada porque está en Washington) del ministro de Economía Sergio Massa. El titular del Palacio de Hacienda asumió y repartió responsabilidades al mismo tiempo al señalar que “La política tiene que ceder y dar ejemplo de austeridad, pero hay sectores económicos que también tienen que hacerlo”.

En un mensaje que fue bien recibido por la audiencia empresaria, sostuvo que “el orden fiscal es el camino para el desarrollo de políticas públicas. Los mejores momentos de la Argentina se dieron a lo largo de la historia cuando el superávit fiscal y comercial traccionaron crecimiento con estabilidad”.

De todas formas, entre los empresarios no quedó clara la respuesta a una pregunta clave, según afirmó un importante dirigente: ¿cuánta conciencia tiene la política sobre la necesidad de hacer un ajuste?