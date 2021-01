Superávit comercial fue de u$s12.528 M en 2020 (alerta por rojo en diciembre)

“En diciembre se registró el valor mensual más bajo de exportaciones del año, coincidente con la baja en las operaciones de exportación de las aduanas de San Lorenzo, Rosario y Bahía Blanca principalmente. El anterior mes con déficit comercial fue agosto de 2018”, explicó el INDEC.

En concreto, en diciembre 2020 las exportaciones sumaron u$s3.544 millones con una baja del 34% respecto de igual mes del 2019. Las importaciones alcanzaron los u$s3.908 millones con un suba interanual del 24,7%. Este dato a su vez estaría marcando un incremento de demanda como producto de la recuperación de la actividad. En el total del año, las ventas al exterior llegaron a u$s54.884 millones, con una merma del 15,7%, mientras que las compras al exterior fueron por u$s42.356 millones, con una baja del 3,8%.

De acuerdo con el INDEC, el intercambio comercial argentino del 2020, es decir la suma de exportaciones más importaciones, disminuyó 14,9% y alcanzó un valor de u$s97.240 millones.

El año pasado se perdieron ventas al exterior por u$s 10.231 millones, debido tanto a la caída de los precios de la oferta exportadora del país como a una disminución de las cantidades (13,2% y 2,9% en forma respectiva). En cambio, la Argentina importó menos por u$s 6.769 millones debido a una caída de cantidades y precios (19,7% y 3,5% respectivamente).

El golpe más duro los sufrieron las exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial. “Del análisis de las exportaciones por grandes rubros, se destacó la caída de 30,7% de MOI (u$s5.898 millones), principalmente por menores ventas de material de transporte terrestre, metales comunes y sus manufacturas, y productos químicos y conexos, entre otras”, explicó el INDEC.

El informe oficial precisa que las Manufacturas de Origen Agropecuarios (MOA) acusaron un menor impacto. “Se redujeron 9,1% (u$s2.174 millones), por menores ventas de residuos y desperdicios de la industria alimenticia”, señala el reporte oficial.

Por el lado de las importaciones, los bienes de capital sufrieron una merma del 13% (u$s1.104 millones) que se compensaron por una suba de las compras de computadoras y celulares del 25,7%. En tanto que los bienes intermedios disminuyeron 2,1% (u$s 367 millones).

El 2020 dejó como los tres socios comerciales más importantes de la Argentina a Brasil, China y Estados Unidos. En los doce meses, los envíos a Brasil alcanzaron u$s7.956 millones de dólares y las importaciones u$s8.685 millones con un saldo deficitario de u$s 729 millones. Las exportaciones a China sumaron u$s 5.394 millones y las compras, u$s 8.664 millones con un déficit comercial de u$s3.270 millones. Mientras que las ventas a Estados Unidos sumaron u$s3.313 millones y las adquisiciones a u$s 4.414 millones, con un déficit de u$s 1.101 millones de dólares. “Estos tres socios en conjunto absorbieron 30,4% de las exportaciones de la Argentina y abastecieron 51,4% de las importaciones”, destaca el INDEC.