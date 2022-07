Silvina Batakis y Santiago Cafiero destacaron el nivel récord de las exportaciones

Acumulan un incremento interanual de 26,6%, y se estima que en los primeros seis meses del año alcancen a u$s 44.500 millones y finalicen el año en torno a los u$s 90.000 millones, siendo el máximo volumen en la historia.

Qué productos crecieron más

El mayor incremento se observa en el trigo con u$s 1.805 millones; el maíz, u$s 998 millones; aceites crudos de petróleo, u$s 922 millones y biodiesel, u$s 655 millones.

Los tres principales socios de Argentina fueron Brasil, China y Estados Unidos, absorbieron en conjunto 26,3% de las exportaciones y abastecieron 52,0% de las importaciones de enero-mayo 2022.

Por otra parte, los superávits más altos correspondieron al comercio con Chile (u$s 1.874 millones), Países Bajos (u$s 1.388 millones), India (u$s 1.386 millones), Perú (u$s 909 millones), Indonesia (u$s 902 millones) y Argelia (u$s 860 millones).

Ambos ministros destacaron con respecto al encuentro bilateral que el presidente Alberto Fernández mantendrá con su par de Estados Unidos, Joe Biden, que Argentina tiene para trabajar una agenda positiva en relación con la oferta exportadora de nuestro país, pero también en desarrollos concretos como en los vinculados a las energías renovables, las grandes posibilidades vinculadas a los recursos naturales y la capacidad técnica del aparato científico tecnológico.

Por último, Batakis y Cafiero destacaron el comercio intrazona del MERCOSUR, alcanzó u$s 17.500 millones en los primeros 5 meses, con un 19% de incremento interanual. Argentina aumento 16% sus exportaciones al bloque y 22% sus importaciones. El comercio extrazona del bloque, fue de u$s 287.400 millones, se incrementó 28% en lo que va del año.