Cómo ahorrar hasta $20.000 por mes con Buepp: se necesita un solo paso

La billetera virtual del Banco Ciudad tiene una promoción exclusiva para sus clientes que hagan las compras en esta cadena de supermercados.

El Banco de la Ciudad de Buenos Aires lanzó una promoción exclusiva para clientes que realicen compras en supermercados DIA . La oferta permite obtener un reintegro del 20% en compras realizadas los sábados durante septiembre de 2025. El beneficio aplica a pagos con tarjetas de débito Visa y Maestro, y tarjetas de crédito Visa o Mastercard del Banco Ciudad, mediante el escaneo del QR desde la aplicación Buepp o App Ciudad.

El descuento tiene un tope de reintegro mensual de $20.000 por cliente , con un mínimo de compra de $20.000 . El monto devuelto se acredita en la cuenta del titular dentro de los 15 días hábiles siguientes a la transacción. Los titulares de tarjetas adicionales deben contar con una caja de ahorro del Banco Ciudad asociada a MODO para acceder al beneficio.

La promoción vigente desde el 6 hasta el 27 de septiembre de 2025 otorga un 20% de reintegro en compras realizadas en comercios adheridos de Supermercados DIA. El beneficio se activa exclusivamente los días sábados y requiere el uso de las aplicaciones Buepp o App Ciudad para escanear el código QR al momento del pago. Esta iniciativa busca incentivar el uso de medios digitales para transacciones cotidianas.

El reintegro máximo de $20.000 por mes representa un ahorro significativo para los usuarios que aprovechen la oferta. La condición de compra mínima de $20.000 asegura que el beneficio se dirija a compras de mediano y gran volumen, optimizando el poder adquisitivo de los clientes.

Otros descuentos vigentes en septiembre 2025

Además del beneficio en supermercados DIA, Buepp ofrece descuentos en diferentes categorías. En estaciones de servicio Axion y YPF, los usuarios obtienen un 10% de reintegro con un tope mensual de $10.000. La recarga de SUBE brinda un 50% de descuento, con un límite de $3.000 por mes.

Para entretenimiento, las compras en cines generan un 50% de reintegro, con un tope mensual de $10.000. Los restaurantes adheridos ofrecen un 30% de descuento los sábados y domingos de 7:00 a 12:00 horas, con un límite de $5.000 por mes. En farmacias, el beneficio alcanza el 20% de reintegro, con un tope mensual de $5.000. Los consorcios adheridos permiten un 20% de descuento en el pago de expensas, con un tope de $10.000 mensuales.

ABL CABA otorga un 20% de reintegro en pagos, con un tope de $10.000 por mes. Estos descuentos se aplican todos los días y requieren el pago mediante QR a través de Buepp o App Ciudad con tarjetas del Banco Ciudad.