OCP TECH inaugura oficina en Paraguay para impulsar la innovación tecnológica

La compañía, presente en 15 países, busca fortalecer el ecosistema digital paraguayo con soluciones accesibles y seguras.

La inauguración contó con la presencia del Presidente de Paraguay Santiago Peña Palacios.

OCP TECH, empresa regional líder en soluciones tecnológicas con más de veinte años de trayectoria en el sector IT, inauguró oficialmente su primera oficina en Asunción, Paraguay, con la presencia del Presidente Santiago Peña Palacios y otras autoridades locales. La apertura representa un nuevo hito en el compromiso de la compañía con el desarrollo tecnológico y la innovación en la región.

Presencia regional y visión estratégica El objetivo de OCP TECH es fortalecer el ecosistema tecnológico paraguayo y potenciar la transformación digital a través de soluciones accesibles, seguras y de alto impacto. Según destacó Fernando Antolín Dulac, COO de la empresa, “la apertura de esta oficina en Asunción es un reflejo de nuestra confianza en el potencial de Paraguay y en su comunidad tecnológica. Queremos formar parte activamente del crecimiento del ecosistema local, ofreciendo nuestra experiencia regional y trabajando junto a empresas e instituciones para impulsar la innovación y la transformación digital del país”.

La compañía pertenece al holding internacional COC Global, liderado por su Chairman Leonardo Scatturice, y cuenta con presencia en más de 15 países, incluyendo Argentina, Guatemala, Perú, Panamá, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Chile, Estados Unidos, Puerto Rico y Costa Rica. Con un equipo de más de 200 profesionales, OCP TECH se consolida como un socio estratégico para organizaciones públicas y privadas que buscan crecer de manera sostenible y productiva.

Innovación y liderazgo Laura Arrieta, Corporate Operation Manager de OCP TECH, subrayó que “con este nuevo paso, la compañía reafirma su pasión por la innovación y su propósito de liderar proyectos que aporten valor y eficiencia en un mundo cada vez más interconectado”.

La nueva oficina de Asunción permitirá a OCP TECH ampliar su alcance regional, fortalecer relaciones con empresas locales y ofrecer soluciones tecnológicas integrales, marcando un avance clave en su estrategia de expansión y consolidación en América Latina.

