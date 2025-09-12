Cómo obtener un 20% de descuento en los impuestos de la Ciudad de Buenos Aires en un solo paso







La billetera virtual del Banco ciudad tiene un beneficio exclusivo para quienes sean monotributistas.

Buepp tiene un beneficio para quienes deban pagar el Régimen simplificado.

La billetera virtual Buepp lanzó una promoción exclusiva para contribuyentes del Régimen Simplificado en la Ciudad de Buenos Aires. El beneficio ofrece un reintegro del 20% en el pago del impuesto a los Ingresos Brutos, con un tope mensual de $10.000 por cliente. La iniciativa busca aliviar la carga tributaria de pequeños contribuyentes y monotributistas de la capital.

La promoción aplica a pagos realizados con dinero en cuenta a través de la aplicación Buepp. Los usuarios deben escanear el QR de la boleta física o digital de AGIP para acceder al beneficio. El reintegro se acredita en la cuenta del cliente dentro de los 15 días hábiles posteriores al pago.

buepp 1.png

Buepp: descuento en AGIP El descuento del 20% en el pago de Ingresos Brutos está disponible para todos los días de la semana. La promoción rige desde el 1 de julio hasta el 30 de septiembre de 2025 y aplica exclusivamente para el Régimen Simplificado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El beneficio excluye cuentas en mora o bloqueadas por motivos administrativos. Los usuarios deben realizar el pago con dinero en cuenta a través de la billetera virtual para acceder al reintegro. La promoción representa una oportunidad para reducir costos tributarios y optimizar el presupuesto mensual de los contribuyentes.

Temas billetera virtual