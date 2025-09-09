Retenciones en las billeteras virtuales: Por qué aseguran que no es un nuevo impuesto y cómo afectará en la práctica







ARBA comenzará a aplicar retenciones en billeteras virtuales, una medida que, aseguran, busca ordenar el esquema tributario sin crear un impuesto adicional. ¿Por qué?

ARBA empezará a retener dinero en las compras que se hagan con billeteras digitales, para adelantar pagos de Ingresos Brutos. FreePik.es

La decisión de ARBA de aplicar retenciones en las operaciones realizadas a través de billeteras virtuales generó tanto incertidumbre como malestar entre usuarios, comerciantes y contribuyentes en un contexto donde la presión fiscal ya es uno de los principales reclamos del sector privado. Sin embargo, desde la propia agencia recaudadora salieron a aclarar que no se trata de un tributo extra, sino de una modalidad de percepción anticipada de Ingresos Brutos. En otras palabras, la medida busca alinear el sistema impositivo de estas plataformas con lo que ya ocurre hace tiempo en bancos y tarjetas de crédito.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Las billeteras digitales como Mercado Pago, Ualá o Naranja X concentran cada vez más operaciones y, hasta ahora, una parte importante de esas transacciones quedaba por fuera de los mecanismos de control. “No es una carga adicional, es poner en igualdad de condiciones a todos los medios de pago”, explicaron desde el organismo.

billetera virtual Las rentenciones aplicadas al pago con billetera virtual se realizarán a través del sistema que se conoce como Sircupa. freepik.es

Retenciones en las billeteras virtuales: SIRCUPA y SIRTAC El sistema que se aplicará se conoce como SIRCUPA, sigla de Sistema de Recaudación y Control de Acreditaciones en Cuentas de Pago. Su antecedente directo es el SIRTAC, que funciona de manera similar pero sobre tarjetas de débito y crédito. Ambos son administrados por la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral, el organismo que coordina la recaudación entre las provincias.

El SIRCUPA empezó a implementarse en 2021 y hoy ya se aplica en 20 jurisdicciones. Su lógica es simple: cuando un comercio recibe acreditaciones en su billetera virtual, el proveedor de servicios de pago (PSP) informa al sistema y aplica la retención correspondiente.

Un ejemplo concreto ayuda a entenderlo. Si un kiosco factura $100.000 en el mes a través de pagos con QR, la billetera virtual informará esas operaciones y, si la alícuota definida por la provincia es del 1,5%, se le descontarán $1.500. El comerciante recibirá $98.500 y los $1.500 quedarán como pago a cuenta de Ingresos Brutos. El sistema actúa como una cobranza anticipada que luego se compensa al momento de liquidar impuestos. No se paga más de lo que ya corresponde, aunque la experiencia muestra que a veces pueden generarse saldos a favor. Arba Fuentes oficiales buscan aclarar que de ninguna manera se trata de un nuevo impuesto, sino de una modalidad de percepción anticipada de Ingresos Brutos ¿De cuánto será en la práctica la retención? Las alícuotas no son fijas: cada provincia define sus porcentajes y condiciones. En general, los valores van del 0,5% al 2,5%, dependiendo de la actividad y la jurisdicción donde opere el contribuyente. También existen mínimos para evitar que operaciones pequeñas se vean demasiado afectadas. La idea es, evitar que las retenciones se conviertan en una suerte de castigo para los contribuyentes cumplidores. El objetivo en parte es también devolver liquidez tanto a pymes como a profesionales. Y aunque en la práctica los descuentos pueden generar malestar entre usuarios y comerciantes, los especialistas remarcan que no se trata de pagar algo nuevo, sino de adelantar parte de lo que ya estaba previsto en el régimen de Ingresos Brutos.