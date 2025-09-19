Netflix apuesta por las series documentales y la próxima será de Victoria Beckham: cuándo se estrena

La nueva apuesta de la app de streaming explorará el camino de la diseñadora, desde sus días como Spice Girl hasta su consolidación en la industria de la moda.

Con testimonios de figuras como Anna Wintour y Marc Jacobs, la serie promete revelar el lado más íntimo y desconocido de la diseñadora británica.

Netflix , la plataforma de streaming más popular, encontró en los documentales sobre celebridades un nuevo éxito . En los últimos años, se convirtió en el escenario ideal para contar el costado íntimo y desconocido de figuras que marcan nuestros días, desde artistas de la música hasta referentes del deporte y el espectáculo .

Estas producciones revelan lo que hay detrás de los flashes y los titulares; y tras el impacto de propuestas como las de Pamela Anderson o Michael Jordan, la app apuesta ahora por una protagonista que supo reinventarse sin perder el foco mediático: Victoria Beckham .

La serie promete recorrer sus inicios con las Spice Girls , los desafíos de dejar atrás la música, el proceso de consolidación de su marca y su vida familiar junto a la estrella del fútbol. Con testimonios exclusivos y material de archivo inédito, busca mostrar la historia de una mujer que convirtió cada obstáculo en impulso. Además, todo apunta a que será uno de los estrenos más comentados del año .

Netflix estrena un documental sobre Victoria Beckham

La docuserie, dirigida por Nadia Hallgren y producida por el mismo equipo detrás del aclamado documental sobre David Beckham, promete un retrato sin filtros de la vida y la carrera de Victoria. A lo largo de tres episodios, construirá su camino desde los orígenes en un pequeño pueblo de Inglaterra hasta su éxito como Posh Spice en los años noventa, cuando las Spice Girls redefinieron el pop.

spice girls

A su vez, la producción explorará el complejo proceso de reinvención que atravesó al abandonar su carrera musical para construir un imperio propio en el mundo de la moda y la belleza. La apuesta muestra su mediático matrimonio, las deudas millonarias que asumió con su marca, y los obstáculos que enfrentó para ser tomada en serio en una industria que inicialmente la subestimaba. “¿Quién se cree que es ella?”, fue una de las frases que marcaron su llegada al universo de la alta costura.

El relato sumará testimonios de colegas como Marc Jacobs, Tom Ford, Roland Mouret y Anna Wintour, e incluirá entrevistas a familiares y amistades cercanas, como Eva Longoria, su esposo e hijos. Entre los momentos clave que recuperará, se encuentra la presentación en la Semana de la Moda de Londres en 2019 y los preparativos para su desfile más ambicioso en París, hitos que marcaron su consolidación como diseñadora de renombre internacional.

¿Cuándo se estrena en Netflix?

La serie documental tiene fecha de estreno mundial para el 9 de octubre de 2025 en Netflix. El anuncio oficial se realizó en agosto de 2024 y desde entonces la expectativa no dejó de crecer, impulsada por el éxito de producciones similares y por el atractivo que despierta la figura de la ex Spice Girl.

La propuesta cuenta con la producción ejecutiva de Nicola Howson, nominada al Emmy y responsable del documental sobre David Beckham; y Julia Nottingham, conocida por su trabajo en historias de mujeres influyentes como "Pamela Anderson: Una historia de amor" y "Coleen Rooney: The Real Wagatha Story".