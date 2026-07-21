Programa de Acompañamiento Social ANSES: ¿cuánto se cobra en julio 2026?

La prestación depende del Ministerio de Capital Humano y alcanzó a titulares provenientes del antiguo Potenciar Trabajo.

El Programa de Acompañamiento Social de ANSES continúa durante julio con un monto confirmado de $78.000 mensuales para sus beneficiarios. La prestación forma parte de las políticas implementadas por el Ministerio de Capital Humano, tras la reorganización de los programas sociales que reemplazaron al antiguo Potenciar Trabajo.

La ayuda está dirigida a personas en situación de vulnerabilidad social que fueron incorporadas al esquema de Acompañamiento Social, luego de la división del programa anterior.

Durante julio, los titulares reciben el mismo valor establecido para la prestación mensual, sin actualización adicional anunciada para este período. La acreditación se realiza de acuerdo con el esquema dispuesto por el Gobierno nacional y los beneficiarios pueden consultar su situación a través de las plataformas oficiales.

El monto del Programa de Acompañamiento Social para julio de 2026 es de $78.000 mensuales . La cifra corresponde a una asignación dineraria no remunerativa establecida desde la creación del programa y se mantiene vigente para quienes continúan dentro del beneficio.

La prestación fue creada como parte del proceso de reorganización de la asistencia social impulsado por el Gobierno nacional. A partir de la eliminación del Potenciar Trabajo , los beneficiarios fueron distribuidos entre dos programas diferentes: Acompañamiento Social y Volver al Trabajo, con objetivos y poblaciones destinatarias distintas.

En el caso del Acompañamiento Social, el objetivo está enfocado en acompañar a personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad y que requieren asistencia económica, junto con acciones vinculadas al fortalecimiento familiar y social.

Fecha de cobro única: ¿cuándo se depositó el beneficio de julio?

A diferencia de otras prestaciones de ANSES que tienen cronogramas divididos según la terminación del DNI, el Programa de Acompañamiento Social no utiliza un calendario escalonado de pagos publicado por número de documento. La acreditación se realiza en una fecha general determinada para el conjunto de titulares habilitados.

Su pago fue acreditado el viernes 3 de julio a través de ANSES. En caso de dudas sobre la continuidad del pago, los beneficiarios pueden revisar su situación personal mediante la aplicación Mi Argentina o los canales oficiales habilitados por el Estado.

Quiénes forman parte de este programa de Capital Humano

El Programa de Acompañamiento Social está destinado principalmente a personas que fueron trasladadas desde el ex Potenciar Trabajo y que cumplen con determinados criterios de vulnerabilidad social. Entre los grupos contemplados se encuentran personas mayores de 50 años y madres con cuatro hijos o más menores de 18 años.

La normativa que creó el programa estableció que los beneficiarios provenientes del Potenciar Trabajo serían considerados integrantes del nuevo esquema una vez realizada la transferencia correspondiente.

Además del pago económico mensual, el programa contempla acciones de acompañamiento orientadas al fortalecimiento de las capacidades familiares y sociales. La normativa establece prestaciones monetarias y no monetarias destinadas a mejorar las condiciones de vida de los hogares alcanzados.

El beneficio también tiene requisitos vinculados al cumplimiento de determinadas obligaciones, como controles de salud, vacunación y escolaridad de niños y niñas a cargo en los casos que corresponda.