Cómo ahorrar en el supermercado este 10 de junio con las promociones vigentes

ClubDIA, promociones bancarias y descuentos por categoría forman parte de los beneficios vigentes para quienes compren este miércoles en DIA.

Las ofertas incluyen rebajas para socios, reintegros con determinados medios de pago y beneficios en productos de consumo diario.

Para este miércoles 10 de junio, DIA mantiene una serie de descuentos que alcanzan alimentos, bebidas, artículos de limpieza, perfumería y productos de almacén, además de beneficios exclusivos para clientes adheridos a ClubDIA y usuarios de ciertos bancos y billeteras virtuales.

La cadena durante junio combina ofertas tradicionales de góndola, promociones por cantidad y acciones especiales asociadas a medios de pago. Como suele ocurrir cada mes, algunos beneficios son acumulables, mientras que otros tienen topes o condiciones específicas establecidas por la empresa. Según la información publicada en los canales oficiales de DIA, las promociones pueden variar según la sucursal, la zona geográfica y la disponibilidad de stock.

Precios. La canasta de alimentos evidenció fuertes variaciones. Hoy los precios de los alimentos se actualizan cada vez más seguido, por semana e incluso días, tanto en supermercados como en almacenes.

Uno de los ejes principales de DIA sigue siendo ClubDIA, el programa de fidelización de la cadena . Los clientes registrados acceden a precios exclusivos, cupones personalizados y descuentos especiales que se activan directamente desde la aplicación oficial o mediante la tarjeta digital del programa. La empresa actualiza periódicamente las ofertas disponibles para los socios y muchas de ellas presentan rebajas superiores a las promociones generales de góndola.

ClubDIA sigue siendo la herramienta más importante para acceder a descuentos dentro de la cadena . La inscripción es gratuita y permite obtener promociones especiales que no están disponibles para el resto de los clientes. Además de precios especiales, los socios reciben cupones personalizados según sus hábitos de consumo.

El sistema también ofrece beneficios acumulables en determinadas fechas del mes, especialmente cuando se combinan promociones propias con acuerdos bancarios. Los descuentos pueden activarse automáticamente al identificar la cuenta del usuario en caja o al realizar compras mediante la aplicación oficial.

La digitalización del programa permitió que muchas de las promociones se actualicen en tiempo real, por lo que conviene revisar la aplicación antes de realizar una compra importante. Durante junio también continúan vigentes promociones por cantidad en distintas categorías. Entre las habituales aparecen descuentos en la segunda unidad, ofertas 2x1 y 3x2, además de acciones específicas sobre productos seleccionados de almacén, bebidas, limpieza y perfumería.

Otro punto destacado es la presencia de ofertas exclusivas para compras realizadas a través de la tienda online y la aplicación móvil, una modalidad que ganó peso dentro de la empresa durante los últimos años.

Día supermercado.jpg Foto: ComunidadRSE

Además de los descuentos propios, DIA mantiene acuerdos con distintas entidades financieras. Durante junio continúan vigentes promociones con tarjetas de crédito, débito y billeteras virtuales que ofrecen reintegros sobre el monto final de la compra. En algunos casos, los beneficios se aplican determinados días de la semana y cuentan con topes mensuales establecidos por cada entidad.

Los porcentajes de devolución varían según el banco y el producto financiero utilizado. Algunas promociones están dirigidas exclusivamente a clientes que pagan mediante aplicaciones móviles, mientras que otras incluyen operaciones realizadas con tarjetas físicas. Por ese motivo, antes de concretar una compra se recomienda verificar las promociones vigentes tanto en la página oficial de DIA como en los canales de comunicación de cada banco o billetera virtual.

Los productos de almacén, lácteos, congelados y bebidas suelen integrar las campañas más importantes de la cadena. A ello se suman descuentos en limpieza y cuidado personal.

También aparecen promociones en artículos para mascotas, productos de bazar y determinados bienes para el hogar. La empresa renueva periódicamente estas ofertas según la disponibilidad de stock y las campañas comerciales en curso, por lo que algunos descuentos pueden modificarse durante la semana.

supermercados dia.jpg MinutoUno

Cómo aprovechar los descuentos disponibles

La principal recomendación para quienes buscan maximizar el ahorro consiste en planificar las compras antes de ir al supermercado. Revisar previamente las promociones de ClubDIA permite identificar cuáles son los productos incluidos en las campañas vigentes y evitar compras fuera de promoción.

También es conveniente verificar si existen beneficios bancarios compatibles con las ofertas de la cadena. Cuando ambas promociones pueden combinarse, el ahorro final suele ser considerablemente mayor. Es importante prestar atención a los topes de reintegro y a las condiciones de cada beneficio. Muchas promociones tienen límites mensuales o aplican únicamente sobre determinados productos.

Las ofertas pueden variar según la sucursal y la región del país, por lo que la recomendación de la propia empresa es consultar la aplicación oficial y los canales digitales de DIA antes de realizar la compra para verificar la vigencia y las condiciones de cada promoción.