Ahorro para jubilados de ANSES: todos los descuentos y reintegros en supermercados para junio

En junio de 2026, los jubilados y pensionados pueden acceder a descuentos, promociones y reintegros en algunos supermercado.

Los descuentos para jubilados pueden combinarse con promociones bancarias y billeteras virtuales.

Los jubilados y pensionados que cobran sus haberes a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) cuentan durante junio de 2026 con una serie de beneficios especiales, para que puedan ahorrar en las compras del supermercado. Las promociones incluyen: descuentos, reintegros y ventajas adicionales, que pueden combinarse con ofertas bancarias.

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Las promociones alcanzan a algunas de las cadenas más importantes del mercado y forman parte tanto de programas propios de cada supermercado, como del programa Beneficios Capital Humano ANSES , que reúne miles de comercios adheridos.

Durante junio, los jubilados y pensionados pueden acceder a promociones especiales en distintas cadenas de supermercados distribuidas en todo el país. Entre los supermercados adheridos están:

Carrefour

Coto

Jumbo

Disco

Vea

Día

Chango Más

Cada cadena ofrece beneficios diferentes según el día de compra, el medio de pago utilizado y la existencia de acuerdos con bancos o billeteras virtuales. En muchos casos, los descuentos se pueden acumular con otras promociones vigentes, lo que permite obtener un ahorro todavía mayor

carrefour

Carrefour

Carrefour mantiene durante junio beneficios para jubilados, pensionados y personas mayores de 60 años mediante su programa Mi Carrefour. La cadena ofrece:

10% de descuento en categorías seleccionadas

tope de devolución de hasta $35.000

promociones en alimentos, bebidas, limpieza y perfumería

Los beneficios están disponibles en distintos formatos de la marca:

Carrefour Hiper

Carrefour Market

Carrefour Express

Carrefour Maxi

tienda online

Igualmente es importante revisar antes, ya que las condiciones pueden variar, según la sucursal y la modalidad de compra.

1.jpg marcas. Cencosud tiene fuerte presencia en el mercado argentino, con las cadenas Jumbo, Vea y Disco; además de Easy y Blaisten.

Jumbo, Disco y Vea

Las cadenas que pertenecen al Grupo Cencosud siguen ofreciendo beneficios específicos para jubilados y pensionados. Entre las promociones disponibles se destacan:

10% de descuento para beneficiarios adheridos al esquema de ANSES

descuentos de hasta 25% en los denominados "Martes Jubilados"

promociones adicionales con tarjeta de débito

Además, algunos clientes pueden acceder a beneficios extra mediante acuerdos con entidades financieras, especialmente quienes cobran sus haberes a través de Banco Supervielle.

SUPERMERCADO DIA CARATULA

Supermercados Día

La cadena Día también mantiene beneficios especiales para jubilados y pensionados. Durante junio ofrece:

10% de descuento los lunes mediante reintegro

promociones exclusivas para socios de ClubDIA

ofertas semanales en productos seleccionados

Dependiendo de la sucursal y del medio de pago utilizado, también es posible combinar los beneficios con promociones bancarias o descuentos de billeteras virtuales, como Cuenta DNI.

chango mas

Chango Más

Chango Más continúa ofreciendo beneficios específicos para jubilados y pensionados durante junio de 2026. Entre las promociones disponibles se encuentran:

10% de descuento en compras presenciales

reintegros con tope por operación

límite mensual acumulado de devolución

Además, algunos clientes pueden sumar beneficios adicionales mediante promociones de:

Banco Nación

Banco Supervielle

COTO.jpg

Coto

Aunque las promociones pueden variar según la región y los acuerdos vigentes con bancos, Coto sigue participando de distintos programas de descuentos para jubilados mediante acuerdos bancarios y promociones específicas. Por este motivo, se recomienda consultar semanalmente las promociones vigentes en la sucursal más cercana o a través de los canales oficiales de la empresa.

Beneficios Anses 2.jpg Anses

Cómo funciona el programa de Beneficios ANSES y cómo acceder a los reintegros

El programa es una iniciativa que reúne más de 7.000 comercios y alrededor de 13.000 puntos de venta distribuidos en todo el país. Su objetivo es brindar descuentos a quienes cobran prestaciones sociales, jubilaciones o pensiones mediante ANSES.

El funcionamiento es simple. Para acceder a los beneficios, el jubilado o pensionado tiene que realizar la compra usando la tarjeta de débito asociada a la cuenta donde recibe sus haberes. Una vez efectuado, el descuento o reintegro correspondiente se acredita de manera automática según las condiciones establecidas por cada comercio.

Para aprovechar el programa no es necesario realizar trámites adicionales, ni inscribirse previamente. Los pasos son: