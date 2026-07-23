HBO Max estrenó el esperado spin-off de The Big Bang Theory y es perfecto para maratonear + Agregar ámbito en









Los personajes secundarios de la exitosa serie regresan en una nueva aventura que combinará la comedia clásica con elementos de ciencia ficción.

El universo de la reconocida comedia se expande con esta nueva obra Los Angeles Times

HBO Max tiene a The Big Bang Theory como una de sus series más vistas. El éxito del grupo de científicos nerds sigue vigente a pesar de que la tira culminó en mayo de 2019. Tras el spin-off sobre la juventud de Sheldon y la posterior saga sobre las aventuras de su hermano Georgie, llega una nueva oportunidad para los personajes secundarios de la obra principal.

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Esta vez les toca el turno a quienes perdieron protagonismo dentro de este universo, con un giro inédito hasta ahora: además de la característica comedia, la ciencia ficción tomará un rol central y pondrá al dueño de la tienda de cómics, Stuart, en el centro de la escena.

Stuart, Denise, Bert y Kripke protagonizarán este nuevo spin-off del universo de The Big Bang Theory. HBO Max De qué trata Stuart no logra salvar el universo Para entender la trama de este spin-off disponible en HBO Max, hay que recordar el lugar favorito de Sheldon, Leonard, Howard y Raj: la tienda de cómics administrada por Stuart Bloom, el hombre delgado al que nada le sale bien y cuya salud nunca lo acompaña.

Este simpático personaje, interpretado por Kevin Sussman, cometerá el error de romper accidentalmente un dispositivo cuántico creado por los protagonistas de The Big Bang Theory. El accidente desencadenará un apocalipsis multiversal que amenaza con borrar la realidad.

Stuart deberá restaurar el universo con la ayuda de un equipo integrado por figuras conocidas de la saga original: su novia Denise, el geólogo Bert y el físico Barry Kripke. Juntos viajarán por distintas realidades alternativas, cruzándose con versiones paralelas de sí mismos y de otros miembros de la obra original para reparar el caos ocasionado, aunque nada salga como él espera

HBO Max: tráiler de Stuart no logra salvar el universo HBO Max: elenco de Stuart no logra salvar el universo Kevin Sussman

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