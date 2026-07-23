El "Señor Litio" regresa a la Argentina: Joe Lowry presenta su libro y predicciones sobre el mercado en una cumbre de Jujuy

El mayor referente mundial del litio será una de las figuras centrales del XV Seminario Internacional "Litio en Sudamérica". Presentará su libro Lithium Confidential, analizará el futuro del mercado y expondrá su visión sobre los precios.

Joe Lowry (Señor Litio) proyecta que la DLE convivirá durante muchos años con los métodos tradicionales de evaporación solar.

En un momento en que el mercado mundial del litio vuelve a mostrar señales de recuperación tras dos años de fuerte corrección de precios, Argentina recibirá nuevamente a uno de los analistas más influyentes de la industria. Joe Lowry , conocido internacionalmente como "Mr. Lithium" (el Señor Litio) , será uno de los principales expositores del XV Seminario Internacional "Litio en Sudamérica" , organizado por Panorama Minero , que se desarrollará los días 7 y 8 de octubre en San Salvador de Jujuy .

La edición 2026 tendrá un atractivo adicional: Lowry llegará al país apenas meses después del lanzamiento de "Lithium Confidential: Confessions of a Corporate Misfit" , el libro autobiográfico en el que repasa más de tres décadas de historia dentro de la industria global del litio y revela, sin filtros, cómo se gestó el mercado que hoy abastece a la revolución de las baterías y la transición energética.

Su participación se produce además en un contexto particularmente favorable para Argentina. Luego de la fuerte volatilidad registrada entre 2023 y 2025, el precio del carbonato de litio volvió a recuperarse este año y el país atraviesa una etapa de expansión productiva y exportadora, impulsada por nuevos proyectos y un renovado interés inversor.

El seminario Litio en Sudamérica celebrará su 15° edición , consolidado como el encuentro más importante del sector en la región. Organizado por Panorama Minero , que este año cumple 50 años de trayectoria , reunirá a ejecutivos de compañías mineras, gobiernos, consultoras internacionales, inversores, científicos y proveedores tecnológicos.

Entre los expositores confirmados figuran representantes de Lithium Argentina, Eramet, Ganfeng Lithium, CNGR , además de especialistas de Fastmarkets, CRU, SC Insights y autoridades nacionales y provinciales.

EXAR

La elección de Jujuy no es casual. La provincia se consolidó como uno de los grandes polos del litio argentino gracias a los proyectos Olaroz, operado por Río Tinto, y Cauchari-Olaroz, desarrollado por Exar, ambos con participación de la empresa provincial JEMSE.

En 2025, Jujuy registró u$s953 millones en exportaciones mineras, mientras nuevos proyectos avanzan bajo el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Tras haber reunido a más de 1.900 asistentes en la edición anterior, la expectativa es volver a convocar a miles de participantes provenientes de toda la cadena de valor del litio.

El hombre que anticipó la revolución del litio

Hablar de Joe Lowry es hablar de una de las personas que mejor conoce la evolución de este mercado. Con más de 30 años de experiencia internacional, trabajó en Estados Unidos, Japón y China, ocupando posiciones ejecutivas en FMC Lithium, una de las históricas compañías líderes del sector.

También presidió una empresa japonesa de materiales para baterías y dirigió operaciones industriales en China, cuando ese país apenas comenzaba a desarrollar su cadena de valor. Posteriormente fundó Global Lithium LLC, consultora especializada desde donde asesora a empresas, gobiernos e inversores de todo el mundo.

Su influencia trasciende los informes técnicos. Es conductor del reconocido The Global Lithium Podcast, seguido por miles de ejecutivos del sector en más de 200 países y territorios, además de publicar análisis periódicos sobre la industria. No por casualidad, dentro del mercado es conocido simplemente como "Mr. Lithium".

Tras haber reunido a más de 1.900 asistentes en su edición anterior, Litio en Sudamérica espera convocar nuevamente a miles de participantes en 2026, manteniendo la convocatoria a lo largo de 15 años de trayectoria como el principal encuentro del litio en la región.

Un libro que revela los secretos de la industria

Durante su visita a la Argentina también presentará Lithium Confidential: Confessions of a Corporate Misfit, publicado en junio de este año. La traducción al español es "Litio Confidencial: Confesiones de un inadaptado corporativo".

La obra mezcla autobiografía, historia empresarial y geopolítica industrial para contar desde adentro cómo el litio pasó de ser un insumo químico de nicho a convertirse en uno de los minerales estratégicos más importantes del planeta.

A lo largo del libro, Lowry combina memorias personales con un análisis profundo de la evolución de la industria global del litio. A través de sus experiencias, reconstruye cómo China logró convertirse en la potencia dominante del procesamiento de litio, mientras Occidente perdió posiciones por una serie de decisiones estratégicas equivocadas.

El libro Lithium Confidential: Confessions of a Corporate Misfit (lanzado en junio de 2026 por Joe Lowry) no cuenta con una versión oficial traducida al español y solo está publicado en inglés. Tiene 581 páginas. @sparkes_dwayne

También revela detalles inéditos de negociaciones y proyectos desarrollados en los salares de Sudamérica, expone las tensiones y disputas corporativas que marcaron algunos de los principales emprendimientos internacionales y describe, desde una mirada privilegiada, la transformación tecnológica que impulsó el auge de las baterías de ion-litio y la transición energética mundial. El resultado es un recorrido que mezcla geopolítica, negocios e innovación, contado por uno de los protagonistas más influyentes de la industria.

La recepción fue muy positiva dentro del sector. Según comentó el propio autor, Australia se convirtió en el principal mercado del libro, seguida por Estados Unidos y Canadá, mientras que la versión digital ya se vende en decenas de países.

"Esperaba que Australia ocupara el primer puesto por el hecho de que tengo más oyentes de podcasts en Australia. El sistema de impresión de Amazon en Australia perjudicó las ventas en las primeras semanas, ya que mucha gente me escribió para decirme que estaba en pedido pendiente. Por suerte, eso ya no parece ser un problema", dijo Lowry en sus redes sociales.

Y agregó: "Tengo oyentes de podcasts en 203 países y territorios según lo definido por Spotify. Tras un mes, el libro se ha vendido en más de una docena de países, pero parece limitado por el alcance de Amazon y los gastos de envío a algunos países".

"El litio no es una commodity"

Una de las ideas que Lowry repite desde hace años es que el litio suele ser mal interpretado por los mercados financieros.

Para el especialista, no debe analizarse como si fuera petróleo, hierro o cobre, sino como un producto químico de especialidad, donde la pureza, las especificaciones técnicas y los procesos industriales determinan el verdadero valor del producto.

Ese enfoque explica, según sostiene, por qué pequeñas diferencias entre oferta y demanda pueden generar oscilaciones extraordinarias en los precios internacionales.

Sus predicciones: recuperación del mercado entre 2026 y 2027

Tras la fuerte caída desde los máximos superiores a los u$s80.000 por tonelada, Lowry mantuvo durante los últimos dos años una postura paciente respecto del mercado. Ahora considera que la recuperación estructural recién comienza.

Su visión es que el crecimiento de la demanda de vehículos eléctricos y, especialmente, de los sistemas de almacenamiento de energía (ESS) volverá a generar un escenario de mayor tensión entre oferta y demanda durante 2026 y 2027. Ese diagnóstico coincide con la evolución reciente del mercado.

Según Cochilco, el precio del carbonato de litio alcanzó en marzo aproximadamente u$s20.750 por tonelada, acumulando una recuperación cercana al 84% respecto del cierre de 2025.

A su vez, Consensus Economics proyecta valores promedio de u$s17.270 por tonelada en 2026 y u$s18.251 en 2027, consolidando un escenario de precios firmes aunque todavía lejos de los máximos históricos.

China, las petroleras y el nuevo mapa del litio

Entre los análisis más escuchados de Lowry aparece también la estrategia desarrollada por China. El consultor sostiene que Beijing aceptó producir parte de su litio con costos elevados para mantener deprimidos los precios internacionales y fortalecer su liderazgo mundial en refinación y fabricación de baterías.

Al mismo tiempo, considera que el ingreso de gigantes petroleros como ExxonMobil, Chevron y Equinor constituye uno de los mayores cambios estructurales que vive actualmente la industria.

Según su visión, estas compañías cuentan con balances financieros lo suficientemente robustos como para desarrollar proyectos independientemente de las fluctuaciones coyunturales del precio del litio.

Frente a la caída prolongada de precios tras los máximos históricos de u$s80.000 la tonelada, Joe Lowry insiste en que su estado mental actual es la paciencia.

Argentina, una oportunidad que depende más del talento que de la geopolítica

Cada vez que analiza el Triángulo del Litio, Lowry destaca el papel de Argentina. Lejos de centrar su análisis únicamente en los marcos regulatorios o en la competencia entre Estados Unidos y China, considera que la principal fortaleza argentina reside en el conocimiento acumulado por los profesionales que trabajan en los salares desde hace más de tres décadas.

También suele advertir sobre el exceso de expectativas alrededor de la Extracción Directa de Litio (DLE). Aunque reconoce que la tecnología será fundamental para ampliar la oferta mundial, insiste en que no existe una solución universal.

Cada salar posee una composición química distinta y un proceso exitoso en laboratorio no garantiza automáticamente una producción comercial rentable.

DLE sí, pero sin reemplazar las piletas de evaporación

Lowry proyecta que la DLE convivirá durante muchos años con los métodos tradicionales de evaporación solar. Su diagnóstico es que la nueva tecnología permitirá acelerar recuperaciones y desarrollar proyectos donde las condiciones climáticas impiden construir grandes piletas de evaporación, como ocurre en algunas salmueras petroleras de Estados Unidos.

Sin embargo, sostiene que en los salares andinos con alta radiación solar la evaporación (como los de la Puna) seguirá siendo extremadamente competitiva por sus bajos costos operativos.

También advierte que la DLE presenta desafíos propios, como un mayor consumo energético y, dependiendo del proceso utilizado, una demanda significativa de agua dulce.

Un contexto favorable para la Argentina

La visita de Joe Lowry coincidirá con uno de los mejores momentos que atraviesa la industria local. Según datos de la Secretaría de Minería, la producción argentina pasó de 35.000 toneladas de carbonato de litio equivalente en 2022 a 116.000 toneladas en 2025.

A su vez, la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) proyecta que las exportaciones de litio superarán los u$s1.400 millones durante 2026, consolidando al mineral como uno de los principales complejos exportadores del país.

Con precios nuevamente en recuperación, nuevas inversiones impulsadas por el RIGI y una agenda internacional cada vez más intensa, la presencia del "Señor Litio" en Jujuy promete convertirse en uno de los grandes atractivos de la principal conferencia regional sobre uno de los minerales críticos para la transición energética mundial.