Cómo ganarle al dólar y a la inflación: la proyección del "gurú del blue" para el primer trimestre del 2026

El analista financiero Salvador Di Stéfano , conocido como el gurú del dólar blue , ofreció un análisis sobre la economía de cara al primer trimestre del año, con el dato de inflación como protagonista. Asimismo, reconoció que el nivel salarial continúa estancado y que eso puede afectar a la actividad económica.

No vemos en el horizonte un escenario devaluatorio, y las expectativas de inflación están bajo control. Que hacer con los cupones cobrados de los bonos soberanos. La inversión en pesos en su mejor momento.

El gobierno comenzó una nueva etapa con el Banco Central República Argentina (BCRA) comprando dólares e inyectando pesos en la plaza.

Al 31 de diciembre del año 2025 las reservas sumaban U$S 41.167 millones, y la base monetaria $ 43 billones de pesos, el gobierno tenia depositado en el BCRA $ 7,0 billones (entre pesos y dólares).

Con fecha 6 de enero las reservas se ubican en U$S 44.186 millones, la base monetaria en $ 42,7 billones, y el gobierno tiene depositado en el BCRA $ 9,8 billones.

salvador di stefano.jpg

En lo que va del mes de enero hasta el día 8, el BCRA compró U$S 175 millones, a este ritmo podría comprar U$S 800 millones en enero, y cerca de U$S 10.000 millones en el año, siempre que haya demanda de pesos en el mercado.

En el mercado de futuros, la tasa efectiva implícita se ubica en torno del 30% anual, mientras que letras con vencimiento entre abril y mayo del año 2026 rinden una tasa efectiva del 38% anual. Vuelve a ser negocio colocarse en pesos, para ganarle a la inflación y al dólar.

El Relevamiento de Expectativa de Mercado nos indica que la inflación para el año 2026 podría ubicarse en el 21,1% anual. Mientras que estas mismas proyecciones para el año 2027 la ubican entre el 13,6% anual.

Las perspectivas para el dólar en el año 2026 lo ubican en $ 1.741 para la media de las consultoras, esto implica que ven una tasa de devaluación del 19,3%, y por ende una inflación en dólares del 1,5%.

Para el año 2027 la media de consultoras del mercado ve al dólar en $ 1.969 con una tasa de devaluación del 13,1%, si lo comparamos con una inflación en el 13,6% anual, la tasa de inflación en dólares sería del 0,4% anual, y estaría por debajo de la inflación internacional.

Por lo visto, la mayor parte de los pronósticos del mercado ven que se sigue la lógica de un gobierno que tendrá una tasa de interés positiva contra la inflación, y una tasa de inflación que correrá a mayor ritmo que la tasa de devaluación. La tasa de inflación en dólares tratará de converger con la tasa de interés internacional.

Conclusiones