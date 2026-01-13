Cuál será el dato de inflación que prevén los gurúes de la city para diciembre 2025

Algunos analistas sugieren que puede tratarse del dato más bajo desde 2017. Además, se conocerá el acumulado del año pasado.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este martes el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre, cuyas proyecciones indican que puede convertirse en la cifra más baja de los últimos ocho años. De esta forma, también se conocerá el acumulado del 2025 , que podría ubicarse apenas por encima del 30%, según la estimación de analistas privados.

En ese sentido, el índice inflacionario habría terminado el año bajando más de 80 puntos porcentuales respecto al registro de 2024 , cuando finalizó en 117,8%, y alcanzaría el menor nivel en ocho años (24,8% en diciembre de 2017). Asimismo, se trata de la última vez que se hará uso de este sistema de medición, ya que para el dato de enero 2026 se actualizará la canasta de bienes y servicios para reflejar mejor el consumo actual — se incluirán nuevos hábitos de consumo, como suscripciones digitales. Se adoptará una nueva base de gasto de 2017-2018, que se expande a 13 divisiones e incorpora una categoría de seguros y finanzas.

Mientras tanto, las proyecciones de inflación subieron de manera tenue. Para diciembre (dato que se conocerá de manera oficial el próximo martes) se espera un 2,3% , cuando en el REM de noviembre se esperaba un 2,2%.

Sin embargo, a partir de allí el mercado prevé una tendencia a la baja , que desembocaría en un aumento del 1,5% en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio.

Otro elemento importante son las proyecciones sobre actividad económica, que en el REM de noviembre habían mostrado una importante mejora, luego del ajuste al alza que hizo el INDEC para datos viejos de su serie desestacionalizada del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) .

En diciembre, el conjunto de analistas estimó que en el cuarto trimestre de 2025 el Producto Bruto Interno (PBI) ajustado por estacionalidad habría crecido 0,4% respecto al tercer trimestre (-0,4 puntos respecto al relevamiento previo). Para 2026 esperan en promedio un nivel de PBI real 3,5% superior al promedio de 2025 (+0,1 puntos que el REM anterior).

El pronóstico de los analistas para la inflación de diciembre

El reporte de la consultora Equilibra indicó que la inflación mensual avanzó el mes pasado al 2,6%, registrando los principales aumentos en los rubros bebidas alcohólicas y tabaco (4,0%), vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (3,3%) y transporte (3,2%). La variación interanual fue estimada en 31%.

EcoGo Consultores, por su parte, estimó que la inflación en alimentos y bebidas del mes pasado alcanzó el 2,5%, sosteniendo que “el incremento estuvo explicado principalmente por el aumento en carnes (7,3 %), con una suba de 9,6 % en la carne vacuna”.

Asimismo, precisaron que “las frutas registraron un incremento moderado de 1,8%, con incidencia positiva en la variación mensual” y agregaron que “en sentido contrario, la caída en verduras (-7,9%) compensó parcialmente la suba del rubro alimentos y bebidas”.

La Fundación Libertad y Progreso estimó que la inflación cerró en 2,6% en diciembre. De esta manera, calculó que la inflación terminó el año en 31,1%, con una “desaceleración significativa del nivel general”.

Desde Libertad y Progreso explicaron que “en términos anuales, se observa la continuidad del proceso de desaceleración transcurrido a lo largo del año”, destacando que “este desempeño marca un quiebre respecto de los años previos y consolida señales de mayor estabilidad macroeconómica, en línea con la política monetaria implementada”.

Al mismo tiempo, remarcaron que “si bien se registraron subas heterogéneas entre rubros, el aumento de precios no fue generalizado y varios componentes relevantes de la canasta crecieron por debajo del promedio”.

El relevamiento de precios minoristas de la consultora C&T para la región Gran Buenos Aires tuvo un incremento mensual de 2,6% el mes pasado. De esta manera, el IPC anual habría alcanzado el 31,2% “cerrado así el año con menor inflación desde 2017”. Este análisis también le adjudicó un papel significativo al comportamiento de los precios en la carne al indicar que “volvió a tener un rol fundamental en la dinámica del mes, tal como había sucedido en noviembre y, en menor medida, en octubre: subió 8% en el mes”.

Al respecto, señaló que “esto provocó que el rubro de alimentos consumidos en el hogar se acelerara al 3% mensual, el mayor ritmo de suba desde marzo, a pesar de una fuerte baja en las verduras” y agregó que “las bebidas aumentaron algo más, en torno al 4%” indicando que alimentos y bebidas aumentó 3% y fue el segundo rubro de mayor suba.

Asimismo, el reporte puntualizó que “bienes y servicios varios fue el rubro de mayor alza en el mes, cercana al 5%, con impulso tanto de los cigarrillos como de los artículos de tocador y belleza” y reveló que “esparcimiento también subió por encima del promedio”.